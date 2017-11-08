一千元奶粉錫罐 蒂芬妮新商品被網民笑到美叮每噹

2017年11月08日 16:49 中時電子報 郭美孜

If this doesn't prove beyond all doubt that the global financial crisis is over than I don't know what will. #Tiffany&Co #TinCan pic.twitter.com/zCYn5MExbj — Barry Carmody (@barros_maximus) November 7, 2017

珠寶名店蒂芬妮(Tiffany & Co)最近推出的居家商品系列─日常用品(Everyday Objects)，其中一件貌似極為普通的奶粉罐、但要價1,000美元的商品，被網民熱烈討論和毒舌評論。

蒂芬妮的網頁說這個系列將「日用品變成藝術手工製品」，每個商品都要價不斐，從300美元銀製溜溜球到9,000美元銀製紗線球都有。其中叫做「錫罐」(Tin Can)的這個商品在網路上引起的討論最多。

推特用戶Chelsea Kiene的貼文酸說這是賣給「擁有一切」的人的商品，雖說是個「錫」罐、但是卻是用純銀和鍍銀製成的。另一個用戶The Safest Space說：「大暴動前在街頭乞討時，絕對不要被發現拿著這個蒂芬妮1,000美元的美麗錫罐。」有些人嚴肅地認為這代表經濟系統崩壞，但也有人認為這是為未來災害而收集的值錢物品。

儘管收到許多負評，但因為推出的時機恰巧在聖誕節前，所以英國媒體認為這可能是蒂芬妮為了增加曝光率、挽救下跌銷售的噱頭。蒂芬妮去年在全世界的銷售和營收，下滑幅度都超過過去紀錄。

(中時電子報)