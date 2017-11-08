海象惡劣 國軍、海巡搜救幻象戰機受阻

海巡署共動員2艦一艇參與幻象戰鬥機搜救任務。圖為參與救援的海巡署北部機動隊500噸級基隆艦。(李其樺翻攝)

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幻象飛官行蹤不明，海巡漏夜持續搜救，因海象過差，搜救進度受阻。（李其樺翻攝）
幻象飛官行蹤不明，海巡漏夜持續搜救，因海象過差，搜救進度受阻。（李其樺翻攝）

空軍499聯隊一架幻象戰機7日晚間6時許從新竹基地起飛，在彭佳嶼海域進行飛行訓練時，在基隆北北東91海浬處失聯，戰機駕駛何子雨上尉生死不明，軍方、海巡署出動多搜艦艇、直升機徹夜搜尋，截至8日下午4時許尚未找到失蹤幻象戰機下落。

配合國軍搜救，海巡署共動員北部機動隊500噸級基隆艦、東部機動隊500噸級花蓮艦和基隆海巡隊100噸級巡防艇，2艦1艇共81人次從8日凌晨零時起開始在失事海域和彭佳嶼海域周邊持續搜救，由於目前海上風浪過大，搜救進度受阻。

基隆海巡隊指出，東機隊花蓮艦及北機隊基隆艦分別於8日凌晨1點32分、2點20分時趕抵達現場搜救，受到東北季風南下影響，失事海域陣風6至7級，浪高超過10公尺，海象極度惡劣，影響救援進度，已從失事海域周邊擴大搜尋範圍持續搜救。

據瞭解，失事的幻象2000戰鬥機隸屬空軍499聯隊，據軍方說法，若事發當時駕駛何子雨上尉及時從駕駛艙彈射出去，何子雨穿著的新式救生衣會自動發出無線電訊號標示落海位置，但目前為止海巡搜救人員未收到任何訊號，研判何子雨恐怕還在戰機座艙內。

搜救人員表示，彭佳嶼周邊海域平均深度達100公尺，最深處有200公尺，失事北北東海域海水深度也接近100公尺，若戰鬥機不幸失事沉入海底，將大幅增加搜救困難度。

基隆海巡隊副隊長陳杉本表示，彭佳嶼海流流速平緩，過去只發生過零星漁船擦撞、機件故障意外，至於出事的北北東91浬海域為通往大陸、日本與韓國航線，平時本地漁船很少航經此處，也是首次有戰鬥機在此海域發生事故。

(中時)

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