不幹了？全聯小編消失171天 神隱原因曝光

不幹了？全聯小編消失171天 神隱原因曝光。臉書上的最後一次 PO文停留在5月22號。（圖/翻攝自全聯福利中心 臉書）

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中時電子報
自從全聯被爆出文宣引用吳念真肖像權有爭議後，全聯小編好似也跟著神隱。（圖／取自吳念真臉書粉絲專頁）

全聯小編幽默風趣的發文風格，網友們經常群起至臉書留言，想要吸引小編注意後回覆留言，也常常被小編的「神回覆」逗樂。有不少網友發現，自從全聯被爆出文宣引用吳念真肖像權有爭議後，再加上年中全聯總裁徐重仁宣布退休，全聯小編好似也跟著神隱，臉書上的最後一次 PO文停留在5月22號，粉絲團就如同停擺一樣，再也沒有更新貼文，讓不少網友紛紛關心其下落。

《中時電子報》求證全聯，公關經理欒美雲表示，其實小編平時是由公司內的媒體企劃課負責，成員大概四到五人負責數位媒體企畫與媒體採購事項，有時也會由廣告公司組成的成員一同維護。小編的工作多元，包含FB經營、LINE官方帳號、官網維護、媒體採購等細項。欒美雲說由於「上半年事情有點多」，才想說在和網友的互動上，讓大家都『冷靜一下』」，因此目前該小編會把工作重心放在媒體採購上面，同時正忙於開發LINE官方帳號的客群，另闢與消費者進行互動的管道。

欒美雲強調，因為先前大家較為關注全聯臉書，而小編在臉書上的互動是雙向的，因此比較讓大家有感小編的存在；而LINE官方帳號比較偏向是單方向發送資訊給客群，例如像是替婆婆媽媽們整理促銷訊息等。她指出臉書的客群偏向年輕族群，而LINE官方帳號的客群主打婆婆媽媽們，其實得到的銷售成績回饋也相當好，因此目前公司正致力於在發展這一塊上面。

至於大家關心的問題，小編會在粉絲頁「復出」？欒美雲也笑說，「會選擇『適當的』時機會復出，大家會發現的」。

(中時電子報)

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