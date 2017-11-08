環保署：溫室氣體排放管制 2050年要減半

2017年11月08日 17:36 中時 廖德修

《溫室氣體減量及管理法》規定應以每5年為1期訂定階段管制目標。環保署會商中央目的事業主管機關，達成第1期階段管制目標（草案）共識，採先緩和後加速的減碳路徑。設定2020年排放量較基準年2005年減量2%，即淨排放總量降至260.717百萬噸。接下來速度加快，預計2025年較2005年減10%、2030年減20%，2050年減到50%以下。

環保署說，減量責任將由能源、製造、運輸、住商、農業及環境部門共同承擔，後續將辦理公聽研商會議，於廣徵各界意見後報請行政院核定。

第1期階段管制目標（草案）除明定國家整體目標外，也參考6大部門歷史排放責任、排放現況、減量趨勢及減量潛力等，務實訂定各部門目標分配並要求共同減量；雖然在能源轉型過渡期內能源部門可能增量，但該部門仍須致力達成電力排放係數階段目標。

為能使減碳目標推動落實，政府同步端出減量配套方案及具體措施，包括環保署研提國家整體的「溫室氣體減量推動方案」草案，經濟部、交通部、內政部及行政院農業委員會等分別提出能源、製造、運輸、住商、農業及環境等6大部門別的「溫室氣體排放管制行動方案」草案，搭配部門別評量指標及部門溫室氣體排放管制目標，均將於階段管制目標公聽研商會議時併同徵詢各界意見。

環保署說，報請行政院核定目標後，各部門主政單位應每年提出執行成果報告，並依排放量統計資料檢視階段管制目標達成情形，未能達成目標者則須提出改善計畫，輔以每5年滾動式檢討修訂，以逐期達成我國國家長期溫室氣體減量目標，亦即在2050年將溫室氣體排放量降為西元2005年排放量50%以下。

(中時)