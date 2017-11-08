美軍腐敗醜聞擴大 承包商召妓賄賂達60將領百軍官

胖子倫納德(中)。(圖/US Navy)

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中時電子報

美國海軍遭調查長達4年的貪污醜聞案越演越烈目前已牽扯上百人，包括超過60名海軍將領以及數以百計的軍官，讓美國海軍的名譽岌岌可危。一名在亞洲負責補給美國軍艦的承包商在長達數十年間，透過找妓女來進行性賄賂、酒宴等，逐漸滲透美海軍第七艦隊，讓軍方對他收取高額費用的行為視而不見，更有軍方人士表示他滲透的曾度甚至連蘇聯KGB都比不上。

馬來西亞籍、人稱「胖子倫納德」的法蘭西斯（Leonard Francis）在過去數十年間是美國軍艦在亞洲的補給的供應商，期間他透過包括娼妓、金錢、酒宴以及拉長停靠港口的假期等方式對多名軍官、將領進行賄賂，好讓自己可以擁有包括軍艦和潛艇活動的行程安排及軍艦開發合約等機密資訊，來讓美軍在亞洲活動的軍艦會選擇他的港口停靠。之後，法蘭西斯在對燃料、拖船、接駁船、食物、水和汙水處理等相關補給項目收取高額費用。

這樣糜爛荒淫的賄賂活動一直到法蘭西斯在2013年9月被逮捕才結束。如今53歲的法蘭西斯被關在聖地牙哥的監獄等待著聯邦法院判刑，他目前面臨至少25的刑期。他曾對在2015年承認對眾多海軍軍官進行賄賂，榨取美國海軍超過3,500萬美元。

美國《華盛頓郵報》報導，法蘭西斯的賄賂醜聞無疑重創美軍第七艦隊的名譽，美國司法部因此對28人的提出刑事訴訟，包括2名海軍上將。而最新調查顯示，這恐怕只是這起超級腐敗案件的冰山一角，美海軍近日證實，目前為此正在審查440名其他現役和退役軍人，包括60名現役和前海軍將領，這些軍人可能在因參與法蘭西斯舉辦的賄賂活動，而違反了軍事法或聯邦道德規範。目前已知包括退役少將拉夫利斯（ Bruce Loveless）在內的10人正在等待審判，洛夫萊斯今年3月在加州被捕，他被以共謀、受賄和作偽證罪起訴。

除了人數規模擴大外，法蘭西斯賄賂醜聞的涉案層級也向上延燒，包括前任海軍作戰部長格林納特（Jonathan Greenert）上將、拉夫黑德（Gary Roughead）上將。美國海軍發言人不願證實這兩名上將是否也在受調查的60名將軍的名單。法蘭西斯貪污醜聞波及人數及層級前所未見，一名匿名美海軍退役軍官也承認，法蘭西斯對美海軍的腐蝕，「蘇聯曾對美軍滲透都比不上法蘭西斯，KGB也做不到他這樣」

(中時電子報)

文章來源：More than 60 admirals and hundreds of Naval officers investigated in Fat Leonard scandal over accusations he bribed sailors with 'prostitutes and karaoke' in exchange for classified information

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