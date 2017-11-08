寒山寺又被傳招聘出家人 月薪衝23萬台幣

2017年11月08日 17:40 中時電子報 丁世傑

江蘇省蘇州寒山寺近日又被傳出招聘和尚，實習期間每月1.8萬人民幣（約8.2萬新台幣），轉為正式後每月薪資2～5萬人民幣（約9.2萬～23萬新台幣），今（11月8日）日寒山寺再度對外闢謠，出家為僧並非職業，寒山寺也從未對外發布招聘啟事。

根據北京新京報今（8）日報導，近日網路上又在流傳一份「蘇州寒山寺招聘和尚」的啟事，實習期間每月1.8萬人民幣（約8.2萬新台幣），轉為正式後視能力而定，每月薪資2～5萬人民幣（約9.2萬～23萬新台幣），每天上班8小時，男女不拘，中專（想當於台灣的高職）以上學歷，面試期間為「2017年11月1日至12日」，地點在寒山寺內「佛香閣3樓」。

報導指出，寒山寺的工作人員於11月8日被迫再度對外澄清，寒山寺從未發布招聘啟事，網路資訊均為謠言。並說明出家為信仰使然，並非一種職業，僧人也沒有上下班制度，且出家後均需要住在寺內。

新京報指出，自2011年以來，網路上不斷出現以蘇州寒山寺名義發布的招聘啟事，待遇也如一般上班族在逐年調升。

寒山寺相傳始建於南朝梁武帝年間（西元502年-519年），唐貞觀年間改為寒山寺，因唐朝詩人張繼《楓橋夜泊》一詩「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠，姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」而聞名中外。

(中時電子報)