回應周刊釋出爆料 陳鴻文：沒有不法事件決定提告

2017年11月08日 17:14 中時電子報 周鎮宇 、 李弘斌 、中時電子報／ 賴律臻 、中時電子報／

陳鴻文今招開記者會，對壹週刊等報導做出回應。(李弘斌攝)

陳鴻文今招開記者會針對壹週刊與三立新聞台媒體不實報導做出回應。(中時電子報)

今《壹週刊》針對中信兄弟釋出7人內幕以及林智勝等相關事件做出報導，陳鴻文與林智勝兩人也在今日會同律師，招開記者會回應周刊內容，由陳鴻文率先開起記者會，對於影射假球部分，嚴正否認，針對壹週刊與三立新聞台54新觀點節目相關評論人員提出告訴。

陳鴻文指出：「外界對於打假球，回台灣的第1年就有主動與球隊聯絡檢調配合，在我家與父母家設立巡邏點，進行保護，至於今年挑戰賽，原先原本是被設定第二場先發，但直到名單送出當天才被告知沒在名單內，隨後有與領隊討論，並認為我有打假球，所以球團想做防護，自己則回應願意簽下切結書但球團沒有做出任何回應，我也請球員工會直接跟檢調做調查，檢調回應並完全沒有收到任何不法消息，沒有任何打假球的事件發生。」

陳鴻文今針對壹週刊指出賣車等相關指控，提出買車證據。(李弘斌攝)

陳鴻文提供買車相關物件證據。(李弘斌攝)

陳鴻文提供買車相關物件證據。(李弘斌攝)

陳鴻文提供買車相關物件證據。(李弘斌攝)

陳鴻文提供買車相關物件證據。(李弘斌攝)

至於買車部分，陳鴻文說，針對壹週刊不實指控做澄清，買車的資金，可以提供任何資料，買車金額與周刊報導不符，沒有任何不法，自己有相關貸款物件可以證明，車資部分也因是中古車金額不是很高，也都從自己薪資帳戶下去扣款；而朋友方面，是自己的私生活領域，並沒有任何關係。

陳鴻文也在記者會上說：「我沉默這麼久到現在才回應的主要原因，主要是不要模糊焦點，希望把焦點放在球場上，所以現在才做回應，自己也想繼續打球，希望能夠在下一個球隊找回應有身手。」

(中時電子報)