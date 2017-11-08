回應周刊釋出爆料 陳鴻文：沒有不法事件決定提告

陳鴻文今招開記者會，對壹週刊等報導做出回應。(李弘斌攝)
今《壹週刊》針對中信兄弟釋出7人內幕以及林智勝等相關事件做出報導，陳鴻文與林智勝兩人也在今日會同律師，招開記者會回應周刊內容，由陳鴻文率先開起記者會，對於影射假球部分，嚴正否認，針對壹週刊與三立新聞台54新觀點節目相關評論人員提出告訴。
陳鴻文指出：「外界對於打假球，回台灣的第1年就有主動與球隊聯絡檢調配合，在我家與父母家設立巡邏點，進行保護，至於今年挑戰賽，原先原本是被設定第二場先發，但直到名單送出當天才被告知沒在名單內，隨後有與領隊討論，並認為我有打假球，所以球團想做防護，自己則回應願意簽下切結書但球團沒有做出任何回應，我也請球員工會直接跟檢調做調查，檢調回應並完全沒有收到任何不法消息，沒有任何打假球的事件發生。」
陳鴻文今針對壹週刊指出賣車等相關指控，提出買車證據。(李弘斌攝)
陳鴻文提供買車相關物件證據。(李弘斌攝)
陳鴻文提供買車相關物件證據。(李弘斌攝)
陳鴻文提供買車相關物件證據。(李弘斌攝)
陳鴻文提供買車相關物件證據。(李弘斌攝)
至於買車部分，陳鴻文說，針對壹週刊不實指控做澄清，買車的資金，可以提供任何資料，買車金額與周刊報導不符，沒有任何不法，自己有相關貸款物件可以證明，車資部分也因是中古車金額不是很高，也都從自己薪資帳戶下去扣款；而朋友方面，是自己的私生活領域，並沒有任何關係。
陳鴻文也在記者會上說：「我沉默這麼久到現在才回應的主要原因，主要是不要模糊焦點，希望把焦點放在球場上，所以現在才做回應，自己也想繼續打球，希望能夠在下一個球隊找回應有身手。」
(中時電子報)