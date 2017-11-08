竹市成功爭取前瞻3.82億經費提升道路品質

新竹市政府近日爭取「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」，將減少空中障礙物，重現城市天際線，打造友善步行城市，圖為完工模擬示意圖。（陳育賢翻攝）

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新竹市政府近日爭取「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」，將減少目前雜亂的空中障礙物，重現城市天際線，打造友善步行城市。（陳育賢攝）

新竹市政府近日成功爭取內政部「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」第1階段3.82億元經費，規畫道路鋪面改善和纜線、標誌牌下地兩大重點，提升人行空間舒適度，減少目前空中雜亂的障礙物，重現城市天際線，打造友善步行城市。

市長林智堅表示，東大路為連結南寮與西濱的重要道路，玄奘路串聯玄奘大學、元培醫事科技大學與元培街周邊人行道，是新竹市重要通學步道，此次提案規畫改善道路鋪面，保障車行、人行安全。

同時配合市中心1平方公里路口天空纜線地下化及標誌牌共桿整併，去除空中障礙物，恢復開闊視野，重現城市天際線。

交通處長倪茂榮則表示，市府致力改善人行環境及城市景觀，重視東大路、玄奘路人行空間優化，及市中心1平方公里58處路口天空纜線地下化、號誌標誌共桿整併措施，相關設計規畫第1階段預計於2018年啟動，形塑城市交通新美學。

此外，也將透過減量整併、利用縮小交通號誌控制器等方式，解決過去控制器佔用人行道問題，同時建構號誌地下管線資訊平台，利用平台管理介接，有效提升號誌運作，讓新竹市好走、好行又好看。

(中時)

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