臺灣更生保護會72周年慶　邱太三鼓勵企業提供工作機會

2017年11月08日 17:46 中時 葉臻

臺灣更生保護會8日上午在桃園展演中心舉行成立72周年「更保傳愛－幸福啟航」第72屆更生保護節慶祝大會，法務部長邱太三、全美州檢察長協會訪問團和臺灣更生保護會董事長兼高等法院檢察署檢察長王添盛也到場參與。

法務部今年在毒品業務補助專款中，增加毒品更生人安置期間「生活輔導及照顧費」，由更生保護會辦理更生人家庭支持服務方案專業專責人員補助費、毒品更生人安置處所技訓等計畫經費。

邱太三指出，更生保護會結合社會各界力量，用疼惜、接納、關懷的動力幫助更生人復歸社會，在家庭的支持下能有新的人生道路，是大家共同努力的結果，有一批更生人甚至在自力更生之餘，靠著更生保護會的志工團體協助，組成協會團體回饋社會、改變社會，成為更生人的典範。

王添盛表示，這次活動表揚了對更生保護業務有功的人員，也舉辦了歌唱大賽決賽，對於爭取社會的認同，以及更生保護會同仁的內聚力有正面發展，希望社會能接納更生人。

王添盛也說，目前有在結合學術單位力量，統計近年來更生人復歸社會的收入和成果，作為將來技藝培養及矯正單位的參考，也希望企業人士能幫助提供工作機會，讓更生人在自己向上的毅力之餘，也有社會的幫助跟認同讓他們穩定工作、不再犯錯。

(中時)