林右昌推郵輪經濟 謝立功嗆：先把基礎建設做好！

2017年11月08日 17:44 中時 張穎齊

基隆市長林右昌表示，發展郵輪經濟可讓中央看見基隆，吸引投資補助。（張穎齊攝）

針對基隆港發展郵輪經濟，引起許多正反兩面聲浪。（基隆市政府提供）

基隆市議會近幾日都針對基隆港發展郵輪經濟進行質詢，市長林右昌在市議會中表示，郵輪產業進駐將會為基隆市帶來配套產業，包括船隻維修及下游相關產業等成長的能量，延伸性帶來新的投資就會帶來信心。不過身為對手的基隆市長擬參選人謝立功則怒批「先做好基礎建設，留住人才再說！」

林右昌表示，郵輪這個新興產業，在20、30年內快速發展，這是難得的歷史契機。而郵輪產生的效益，已為基隆帶來多方面利益，尤其是遊客經濟效益、船隻維修、船職員下船直接性的消費，這均對基隆產生重大意義。而發展郵輪經濟，目的是為了讓中央看見基隆，加以補助。

「基隆市民真正受益了嗎？」謝立功質疑，市府近期不斷向民眾宣告，基隆將發展遊輪下游產業，不知道是市府沒有作功課，還是想用話術來混淆市民？基本的建設與規畫吃喝玩樂的動線都沒有，遊客能得到什麼？市府也沒有在培養並留住人才，市民又能從中獲得什麼好處？

謝立功表示，現在的郵輪之於基隆，只是像個過路財神，基隆市想從遊輪產業中得利，當務之急是把港區的建設及市容作好，並和港務公司合作宣傳、行銷基隆的觀光，否則遊客們一下船，都是搭乘遊覽車直接前往台北。

謝立功指出，基隆有全國首屈一指的海洋大學、基隆海事及水產試驗所，不過政府從來不重視這些人才的培育，港務公司能為基隆帶來遊輪和遊客，但能留住這些資源的只有靠基隆自己努力。

謝說明，所謂郵輪下游產業，指的是遊輪碼頭相關建設及服務，舉凡遊輪停泊、船用物資補給等都在此區塊，港區業務目前隸屬在港務公司，市府本身只能協調無法介入，而船用物資目前已經有固定的供應商，且基隆蔬果產量不高，並無法應付遊輪的需求，轉型成觀光農場配合政府與遊輪的套裝行程，會是更好的發展方式。

(中時)