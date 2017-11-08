提升公托能量中市教育局109年前增150班

2017年11月08日 17:48 中時 陳世宗

教育局長彭富源說，市府持續增設公立幼兒園，106年至109年度預計可增設公共化教保服務150班，提供4

台中市議會8日進行教育文化業務質詢，有議員關心台中市公立幼兒園的能量。台中市政府教育局表示，為減輕家長育兒經濟負擔，同時紓解家長等待抽籤入公立幼兒園的現象，市府持續增設公立幼兒園；106年至109年度預計可增設公共化教保服務150班，提供4,500名招生人數。

市議員張芬郁、顏莉敏、楊正中、陳政顯今日於市議會均關心公托議題，建議依各區需求，提升公托能量。

教育局表示，中央投入62億元使幼托4年內增1000班，朝中期公私立占比3比7、長期4比6方向努力。就台中市而言，106至109年度將增設公共化教保服務150班，預估可擴大提供4,500名招生名額，逐年提高公共化教保服務比例，協助需要幼兒獲得妥善的教育照顧及成長。

針對議員指出中區、外埔區、沙鹿區、龍井區、新社區實收人數僅佔該區幼童數的30%至53%，認為這幾區公托缺乏。教育局表示，送托比例偏低的原因還包含家中有照顧人力、家中經濟考量等多樣因素，並非全因公托供給數不足，且議員所說部分區域，尚有部分幼托未招滿。

教育局強調，該局仍將持續擴大服務，並解決各行政區域間公共化教保服務資源分布不均問題，朝提升公共化教保服務達4成目標努力。市議員張芬郁也指出，大里霧峰一名高中生，家境清寒卻不符合中低收入戶資格，希望市府將導師認定協助項目自營養午餐放寬至學雜費。

(中時)