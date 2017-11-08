宿舍變畫廊！東海主題村學習展開

東海大學推動住宿學習，校內規劃10大主題村，讓學生能在宿舍活動中激盪出不同火花。（林欣儀攝）

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讓學生在宿舍裡面不再只是睡覺、上網，東海大學今年起推動「住宿學習」，將宿舍分為10大主題村，並由學生依喜好選擇入住村別，結合活動、與同好間激盪出創意火花，其中的藝術村8日揭牌，宿舍變身成為畫廊，連校友都大呼「差很大」。

走進東海大學藝術村宿舍，走廊間掛滿各式畫作，宛如踏入畫廊，校友楊鈺鋒說，以前的宿舍牆面都是灰灰的，現在變得很美麗，即便是不懂藝術的人看到也覺得心情變好了，每天看著美麗藝術品，應該對美感、創作有潛移默化的作用。

東海大學校長王茂駿則分享自己的住宿經驗，他說，40年前在學校住宿期間，會與室友討論功課、學吉他，甚至一同組團參加合唱比賽，這些經驗在學生時期相當寶貴，盼透過主題村的方式，讓志同道合者除在生活上相互切磋，也能在其他面向有發展。

東海大學學務長羅文聰表示，全校宿舍床位共有5200多床，目前包括國際村、創業創新村及亨德村、路思義村、藝術村等10大主題村共有約2000個床位，盼藉此讓宿舍不只是預習、溫書的地方，更能成為團體互動、學習自我探索與成長。

藝術村村長、東海大學創意暨藝術學院院長林文海指出，配合藝術村活動，特別開設3學分的通識藝術研習課程，希望在藝術、音樂、部落舞蹈等各方面帶領村民研究並發表，而村外也特別請雕塑家設計10座雕塑作品，盼讓學習從裡而外。

(中時)

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