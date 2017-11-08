男子與妻失和燒炭輕生 警破門搶救

紀男與太太吵架後燒炭欲自殺，大墩所員警到場後，見事況緊急，以腳連續喘門，終於踹開木門，救了男子一命。（黃國峰翻攝）

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台中市39歲紀姓男子，疑因與妻子吵架後情緒低落，日前關在房間內燒炭，紀男母親苦勸不聽，報警請求協助，台中市警局第四分局大墩派出所員警莊英傑、張書維立即趕赴現場，靠近房門即聞到煙味，情況緊急，立刻用腳連續踹開臥室木門，成功搶救輕生男子。

大墩所指出，當時員警一到場，就見到紀男母親在房門口哭喊，要兒子開門，但紀男仍不願開門，員警一接近房門就聞到煙味飄出，見情況緊急，立即用腳連續踹開房門，進入房間內發現煙霧瀰漫，立即打開門窗通風，檢視紀男躺在床上，幸意識仍清晰，但渾身酒味，床邊疑是遺留大量使用藥物的情況，員警請紀男立即就醫，但紀男只自顧自的說心情不好，不願就醫，經員警苦口婆心的歉導下，紀男終於同意就醫。

紀男母親表示，紀男早上跟太太吵架後，就將自己鎖在房內，直至中午要喊紀男吃飯時，聞到有煙味，才覺得事態嚴重，趕快較警察來幫忙，所幸警方機智，救了兒子一命，真是太感謝警察。

警方依規定通報相關社工單位做後續追縱關懷，也提醒家人要多多關心紀男，避免憾事再發生。呼籲自殺不能解決問是，「珍惜生命，就有希望」，民眾若長期處於情緒困擾壓力及適應不良，請勇敢尋求親朋好友的幫助，或撥打免費安心專線：0800-788-995「0800-請幫幫-救救我」或是撥打張老師1980「依舊幫您」。

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