南投溫泉嘉年華11日開幕 連2天中午11時前入園免費

2017年11月08日 17:58 中時 楊樹煌

▲今年北港溪溫泉季將首度結合泰國潑水節祈福除穢活動，由貴賓的打水仗揭開序幕。（楊樹煌攝）

▲北港溪溫泉嘉年華今年有最特別的「馬赫坡水戰場」，讓大家感受潑水節用冷泉打水仗的熱鬧氣氛。（楊樹煌攝）

▲南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華在泰雅渡渡村有特別的原住民美食風味餐。（楊樹煌攝）

▲北港溪溫泉季除有原民風味餐，現場並提供蕗蕎馬告、馬告溫泉蛋等美食供遊客品嘗。（楊樹煌攝）

天氣轉涼，又是泡湯的熱門旺季，2017南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華，今〈8〉日在泰雅渡假村舉行開幕記者會，會中宣佈活動在11日隆重開幕，今年最特別的是，開幕日逢周休假日，全國民眾只要在中午11時前入園，將開放免費入園、泡湯，並享受各項溫泉季活動。

今年的南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華，縣府觀光處長王源鍾、南投縣議員邱美玲特助邱芷瑩及大萊閣總監籃榮水等都應邀列席。

泰雅渡假村總經理李吉田特別在會中公開宣佈，活動將在11日正式揭幕，首周的周六、周日，除開放民眾限時免費入園及泡湯，今年也將結合泰國的潑水節祈福除穢，讓遊客先以攝氏18度的北港溪冷泉打水仗，再浸泡38度的碳酸氫鈉泉，感受不一樣的三溫暖，並能品嘗馬告蕗蕎、馬告溫泉蛋等特色美食及泰雅咖啡。

此外，11、12日在泰雅渡假村舉行的北港溪溫泉嘉年華，遊客如到「南投北港溪溫泉區粉絲團」下載食宿優惠券，還可享受住宿、餐飲超值優惠好康。

南投縣府觀光處長王源鍾在開幕記者會中指出，年度重要的北港溪溫泉嘉年華活動開鑼，啟動溫泉季的序幕，今年還加入熱鬧的潑水節大戰，將讓活動更多釆，就算單人前往，也能倘佯在泰雅的優美環境中，欣賞美麗的黃楓變色之美，並感受溫泉泡好湯、品嚐原民美食及當地的特產咖啡等多重享受。

北港溪溫泉協會理事長李浩瑋表示，今年的溫泉季活動非常多元，有台式、原住民式的溫泉泡湯特色，讓大家感受「泡好湯‧身體才會健康」的真諦；還有賽德克傳統歌舞、古典風情舞蹈及熱門樂團演出，並邀請JR紀言愷、阿喜、林育品等歌手現場演出。

尤其，今年首度將溫泉季結合泰國潑水節的祈福除穢活動，除打造出「馬赫坡水戰場」的特別式冷泉打水仗，再泡38度溫泉的奇妙三溫暖，還可品嘗馬告蕗蕎、馬告溫泉蛋、麻糬、客家擂茶以及結合茶、竹、梅、咖啡等4大主題的特色風味餐，值得大家前往泰雅體驗不一樣的溫泉季。

(中時)