南投溫泉嘉年華11日開幕 連2天中午11時前入園免費

天氣轉涼，又是泡湯的熱門旺季，2017南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華，今〈8〉日在泰雅渡假村舉行開幕記者會，會中宣佈活動在11日隆重開幕，今年最特別的是，開幕日逢周休假日，全國民眾只要在中午11時前入園，將開放免費入園、泡湯，並享受各項溫泉季活動。
今年的南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華，縣府觀光處長王源鍾、南投縣議員邱美玲特助邱芷瑩及大萊閣總監籃榮水等都應邀列席。
泰雅渡假村總經理李吉田特別在會中公開宣佈，活動將在11日正式揭幕，首周的周六、周日，除開放民眾限時免費入園及泡湯，今年也將結合泰國的潑水節祈福除穢，讓遊客先以攝氏18度的北港溪冷泉打水仗，再浸泡38度的碳酸氫鈉泉，感受不一樣的三溫暖，並能品嘗馬告蕗蕎、馬告溫泉蛋等特色美食及泰雅咖啡。
此外，11、12日在泰雅渡假村舉行的北港溪溫泉嘉年華，遊客如到「南投北港溪溫泉區粉絲團」下載食宿優惠券，還可享受住宿、餐飲超值優惠好康。
南投縣府觀光處長王源鍾在開幕記者會中指出，年度重要的北港溪溫泉嘉年華活動開鑼，啟動溫泉季的序幕，今年還加入熱鬧的潑水節大戰，將讓活動更多釆，就算單人前往，也能倘佯在泰雅的優美環境中，欣賞美麗的黃楓變色之美，並感受溫泉泡好湯、品嚐原民美食及當地的特產咖啡等多重享受。
北港溪溫泉協會理事長李浩瑋表示，今年的溫泉季活動非常多元，有台式、原住民式的溫泉泡湯特色，讓大家感受「泡好湯‧身體才會健康」的真諦；還有賽德克傳統歌舞、古典風情舞蹈及熱門樂團演出，並邀請JR紀言愷、阿喜、林育品等歌手現場演出。
尤其，今年首度將溫泉季結合泰國潑水節的祈福除穢活動，除打造出「馬赫坡水戰場」的特別式冷泉打水仗，再泡38度溫泉的奇妙三溫暖，還可品嘗馬告蕗蕎、馬告溫泉蛋、麻糬、客家擂茶以及結合茶、竹、梅、咖啡等4大主題的特色風味餐，值得大家前往泰雅體驗不一樣的溫泉季。
(中時)