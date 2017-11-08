狠男與同居人虐嬰分屍判刑17年8月定讞

2017年11月08日 18:00 中時 王己由

34歲蘇姓酒店女子，2011年與酒客生下女嬰後，與馬伕許嘉倫同居，許男多次將女嬰關在貓砂屋，哭鬧時就將女嬰掛在牆上掛鉤，後又不滿11個月大的女嬰含手指，竟強塞女嬰手指入口導致女嬰呼吸困難發生抽搐，然後棄之不顧未送醫，造成女嬰死亡，蘇女不僅未報警，還與許男拿熱水燙屍、利剪分屍，再棄屍垃圾車，最高法院8日依家暴遺棄致死罪，判許男17年8月徒刑確定。蘇女二審判刑17年6月未上訴，早已定讞。

這件駭人聽聞的虐嬰分屍案，起因在酒店工作的蘇女，曾有兩段婚姻先後產下5名子女，其中二男一女由前夫扶養，2011年11月，蘇女第四度懷孕產下一女後自行扶養，隔年2月蘇女與小她9歲的酒店馬伕許嘉倫租屋同居。

因許男染有吸毒惡習，無法忍受11月大女嬰哭鬧，動輒毆打；2012年7月，台中市府社會局接獲民眾通報女嬰疑遭虐待，社工訪視發現女嬰臉上有瘀傷，通報列為高風險家庭，後續再訪查，蘇女已搬家。

期間，蘇女又懷孕生下酒客的小孩，2015年10月，蘇女致電當年的社工，表示有1歲大的女兒養不起請求出養，社工詢問3年前那名11月大女嬰下落，蘇女含糊其詞，社工對女嬰行蹤生疑就報案，蘇女良心不安才供出案情，全案爆發。

最高法院判決指出，許男與蘇女2012年5月起同居，平日就經常對蘇女的女兒毆打、施虐。2012年10間，許男僅因不滿年僅11個月大的女嬰將手指含在口中，竟將女嬰的手塞進女嬰口中約數十秒後，導致女嬰呼吸困難，伴隨全身抽搐。

許男當時一度對女嬰CPR急救，卻擔心若將女嬰送醫，恐會被追究施用毒品或虐嬰行為，竟與蘇姓女友放任女嬰自生自滅而亡。女嬰死亡數日後，許男與蘇女以沸水澆淋屍體後肢解，將內臟沖入馬桶，其餘部分與圾圾混同送烏日焚化爐銷燬。

(中時)