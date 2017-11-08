打假球的人張誌家最慘 欠千萬賭債離婚跑路

2017年11月08日 17:58 中時電子報 社會地方中心

依據中職規定，中信兄弟釋出這7位球員，另3隊可自行接觸簽約，不過中職也有不成文的「默契」，對於非戰力與技術因素遭釋出的球員，這7人被另3隊「回收」的機率並不高，可能就此結束職棒球員生涯，未來恐難再有月領數十萬元的高待遇，現在只求清清白白全身而退，開始新事業。

中華職棒開打28年，爆發7次假球事件，涉打假球的球員，有的幸運在三級棒球擔任教練，有的則是轉行完全退出棒球界，甚至落到背債落跑下場。

曾在2001年台北世界盃棒球賽季軍戰對日本一役闖出「抗日英雄」名號的張誌家，結束日職生涯後返台加入Lanew熊，後因打假球被中職處以終身禁賽，後來一度在台中鐵板燒店當學徒，但今年前不久被一名楊姓男子指控簽賭欠下160餘萬元賭債，因無力償還，索性擺爛人間蒸發，經了解，才知他在外至少欠下上千萬元的債務，連假球案組頭、綽號「雨刷」的蔡政宜也是債權人，前不久疑擔心家人受累而與第二任妻子離婚，

據媒體報導，楊男指出，張誌家簽賭「涉獵」的範圍很廣，除百家樂、運動賽事，連賽狗、賽馬都下注，一開始手風極佳，連贏了170多萬，曾好心勸他見好就收，不料張誌家吃到甜頭後持續下注，後來不但把先前贏來全部吐回去，還狂輸165萬多元，最後落至落跑失蹤下場，是「賭」毀掉他的棒球生命與一生。

中華職棒2009年底爆出「黑象事件」，形象一向良好的陣中「三劍客」之一陳致遠，也因涉嫌打假球遭永不錄用處分，且被判罰16萬2千元。退出球壇後，陳致遠與藝人太太秀琴，於花蓮經營碳烤餐廳，前後做了8年，但今年結束營業，改當「通告藝人」上節目。

中華職棒自元年開打至今，已有數百人引退，有的留在棒壇當三級、成棒與職棒教練，有的當電視球評，但大多數人都是轉業，從事棒球以外的工作，舉凡房屋仲介、大賣場員工、台北市政府清潔大隊、開餐廳都有，其中不乏轉型成功，成功開闢事業第2春，惟待遇與打職棒月薪動輒2、30萬元起跳，無法相比。

從中職誠泰Cobras引退的楊騏嘉，是中職歷年少數「轉型」有成的典範。(中時資料照)

中職轉型成功者，非前誠泰長人投手楊麒嘉莫屬，他引退後在一家運動相關用品公司從外務員作起，還在保險公司拉保險，靠著努力與真誠對人，如今是該運動用品公司經理，以及保險公司全省業績屬一屬二的超級保險員。

(中時電子報)