「金門新十景高粱酒」莒光樓、海珠堂浪漫登場

莒光樓是金門最重要地標，也是戰地精神的象徵。（李金生攝）

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講究對稱美感的山后民俗村「海珠堂」，洋溢典雅的風情。（李金生攝）
「金門新十景高粱酒」的酒標特別使用銅版紙質及郵票齒孔樣式。（李金生攝）
金酒董事長兼總經理張鳴仁（右二）期待「金門新十景酒」賣出好業績。（李金生攝）

金酒公司推出「金門新十景酒」系列，「山后海珠」、「樓重莒光」2款今（8）日搶先登場，在桂花飄香、秋風送爽的季節，強打「舉杯邀明月，對影成三人」的浪漫概念，應邀品嘗的酒商肯定純糯性高粱釀造的酒液「好喝！」

金酒董事長兼總經理張鳴仁指出，以探索「金門新10大景點」概念為發想的「金門高粱酒新十景酒」系列酒品，酒標特別使用銅版紙質及郵票齒孔樣式，來展現金門新10景風光，並以高粱飽滿、豐收情境勾勒出金門幸福種子的優美線條，匠心獨運的設計展現「金門新10景」豐富、多樣的文化底蘊，將是金酒歷年來最有「氣質」的新酒品。

今天率先推出的「金門高粱酒．樓重莒光」是以曾隨著國家明信片「郵票」流傳到世界各地，金門最重要地標，也是戰地精神象徵的「莒光樓」為主題；另一款「金門高粱酒．山后海珠」則以旅日僑領王氏父子返鄉擘劃興建，前後耗時25年的「山后民俗文化村」為主題，洋溢典雅、對稱美感的「海珠堂」為其中18棟建築群之一，每當旭日東昇之時，猶如火珠騰空，讓人嘆為觀止。

金酒指出，600毫升的「金門新十景酒」盛裝清亮、透明的58度金門高粱酒液，選用純糯性品種高粱為釀酒原料，加上一甲子以上的傳統釀酒工藝，甜而爽口、淨醇柔順的細緻口感，餘韻最為扎實迷人，充分展現金門清香型高粱酒的獨特風味。

(中時)

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