新社花海開跑 中市警方公布管制措施

2017年11月08日 17:58 中時 張妍溱

因應「106年度新社花海活動」展覽期間，易壅塞路段與驟增車流，台中市警局8日公布實施交通疏導管制措施，提醒遊客善用活動官網公告資訊，多利用大眾運輸系統，耐心配合交通指揮，相關交通管制措施如下。

一、活動日期：11月11日至26日止（共計16日），每日上午8時30分至下午16時30分。

二、活動地點：行政院農業委員會種苗改良繁殖場農場（二）辦公室（新社區協成里協興街30號）旁田間。

三、交通管制措施：

（1）行人徒步區（禁止車輛通行)：

協興街路段（由苗圃橋至花海接駁車站車輛出入口範圍）。

興義街路段（花海區域內）。

協興街靠華豐街段（花海區內行人木棧道）。

（2）單向行車管制、車種管制：

興中街單行道管制，管制時間為8時至15時。

協興街自興中街至苗圃橋路段、與由苗圃橋轉進花海小型車輛停車場路段，實施單向管制並禁行大型車輛。

興義街自花海停車場至協中街路段單向管制。

平行協興街東北側道路單向管制。

興中街及華豐街路段假日接駁車專用道單行管制。

新社區中正街往中和街方向與中和街往中正街方向假日7時至18時禁止左轉。

（3）因應129縣道(東山路)拓寬完工後，本(106)年度起，開放所有車輛皆可行駛東山路，惟過連坑巷後彎路較多，從連坑巷起將引導大 型車輛行駛內側車道，以減少車流混合之危險。

北屯區民興巷與新社區協中街路口管制方式，依往例管制車輛由民興巷進入協中街。

壽光精舍與新闢停車場間之新闢道路例假日該道路封閉。

新社區協興街(苗圃橋至華豐街)路段於花海活動期間前後進行小區域交通管制，平日每日7時30分至17時30分止、假日每日7時至18 時止禁止車輛進入與路邊臨時停車。

（4）活動臨時停車場：

小型車輛臨時停車場：由行政院農業委員會種苗改良繁殖場提供3 處臨時停車場，請依沿路指示牌前往。

大型車輛臨時停車場：大型車輛停放於華豐街路段，請依警察及交管人員指揮順序停車。

（5）停車接駁臨時停車場：

北屯太原停車場（假日)。

新社高級中學、新社區公所、新社清潔隊旁復盛公園（環保公園)（假日停車場滿場時與雨天備案時啟動)。

（6）大眾運輸：

花海活動期間大眾運輸公車路線共計12線，分別為91、263、264、265、270、271、272、275、276、277、278、279 等路線。

假日接駁車路線：北屯區太原停車場、豐原火車站、新社區公所櫻木花道區域接駁遊客至花海展區。

（7）太原停車場接駁車（假日）：

行駛路線起點為太原停車場接駁車站（北屯區太原路三段與建和路路口），終點為花海展區。太原停車場發車時段為8時至16時，由 花海展區發 車時段為10時至18時，發車間距為15至20分/班（或坐滿即發），太原停車場接駁車行駛路線由北屯區太原停車場接駁車 站（建和路近太和五街 口）發車，循建和路、景賢路、廓子路、中興巷、東山路至新社區花海展區。往程中途不設置上車點，返程 將於近大坑圓環處（大坑橋站）提 供搭乘接駁車民眾下車服務，以便利民眾於該站位轉乘市區公車路線（該處可搭轉乘1、15、20、 51、68、85路公車）。

（8）豐原火車站接駁車（假日）：

行駛路線起點為豐原區豐原火車站，中途站為陽明街與自強南街口乘車處（近臺中市政府陽明大樓）與新社高中乘車處，終點為花 海展區，豐 原火車站發車時段為8時至16時，由花海展區發車時段為10時至18時，發車間距為15至20分/班，行駛路線由豐原火車站 發車，行經陽明街、圓 環東路、水源路、富陽路、豐勢路、和盛街、中和街、興安路、中和街至新社區花海展區。

（9）新社區公所櫻木花道區域接駁車（假日停車場滿場時與雨天備案啟動）：

行駛路線起點為花海展區，中途站為復盛公園乘車處、新社高中乘車處及新社區公所停車場乘車處，終點為花海展區，發車時段為8時至18時，發車 間距為20至30分/班，櫻木花道接駁車行駛路線，由花海展區發車，循協興街、興社街一段、興社街二段、大復街、櫻木花道、興社街、中和街三段 、興中街、華豐街至新社區花海展區。

蒐集花海官網(https://flowersea.tw/）及Facebook（https://www.facebook.

com/xinsheflowersea/）等社群媒體播送接駁資訊與即時交通狀況，請用路人遵守交通管制措施依序行駛，或打（110）及交通警察大隊勤指中心（04-2329-3337）反映。

(中時)