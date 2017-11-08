7旬翁泡湯意外溺斃 家屬怒告業者過失致死

2017年11月08日 18:03 中時 李文正

70多歲的蔡姓男子，今年2月底與妻女一同到北投溫泉飯店泡湯，蔡一人在大眾池待半小時，疑因身體不適沈入水中溺斃，子女無法接受歡樂泡湯竟變成天人永隔，控告飯店業者、現場服務人員、一旁的泡湯顧客沒有及時救援，涉犯業務過失致死，士林地檢署偵結，以飯店的通風、急救設施都符合規定，其他客人也沒有注意義務，全部處分不起訴。

蔡姓死者的子女認為，飯店經營餐飲兼溫泉泡湯，消費者會因隔間通風不良，導致昏倒而引發溺斃，飯店管理人員必須隨時巡視，一但發現有人身體不適，就要立刻通知並急救，死者就是因為延誤就醫才會導致死亡，控告飯店林姓老闆、管理的陳姓副組長、李姓職員涉及業務過失致死。而一旁泡湯日籍男子，家屬認為他同在池子，沒有「拉一把」，涉犯過失致死。

根據一旁的民眾說法，當時池子內大約有5、6人，日籍男已經離開池子，準備要更衣。而死者蔡姓男子坐在池子內，半身浸泡在池水，整個人面朝上滑入水中，一旁人還以為是在浮潛，過了1、2分鐘後，有顧客發現時間太久有異常，立刻通知飯店人員。

熱心民眾將蔡抬到池旁地面，並施作心肺復甦術，但都無濟於事，妻女在女子大眾池得知消息，趕緊送醫急救仍宣告不治。

檢察官找市府有關局處到場會勘，檢測一氧化內濃度等數值，都符合標準，現場還備有自動體外心臟電擊器，張貼安全注意事項，水溫是攝氏42.5度到42.9度，以及緊急求救鈕，飯店也會定期舉辦心肺復甦術課程，增加員工發生意外的應變能力，都符合規定。

檢方根據監視器畫面計算時間，飯店人員打電話通知消防，直到救護人員到場僅10分鐘，而且AED使用時有發出不建議電擊的聲音，是否如死者子女認為父親離開池子仍有心跳、脈搏，無法以家屬臆測，認定飯店業者有急救不當導致死亡，因而對飯店老闆等4人處分不起訴。

(中時)