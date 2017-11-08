校園空地變農園 東光學子歡喜採收

2017年11月08日 18:01 中時 張妍溱

學童每次蔬菜收成讓學童在「食育教室」進行烹飪入菜，吃到自己栽種、烹煮菜餚直呼開心。（張妍溱翻攝）

台中市北屯區東光國小教學大樓頂樓空地原是荒廢無用，校方去年9月整理後闢為「幸福農場」在中高級學童和特教班學生辛苦澆水照顧下，菜園裡長滿高麗菜、花椰菜等蔬菜，透過「觀樹基金會」提供食農教育資源輔導，學童開心採收在校內營養師指導下認真學切菜、煮菜，開心說：「吃到自己種的菜有成就感」。

教務主任郭美滿表示，學校利用大樓頂樓約50坪左右空間在教育局經費補助提供改造闢為菜圃，作為學童課餘閒暇的「幸福農場」，並由「觀樹基金會」提供食農教育資源下，讓中高年級共7個班級、210位學童利用晨光時間輪流澆水照顧蔬菜，在自然課程進行採收工作。

營養師洪菱窕指出，孩子們已選定不同蔬菜作物種子「撒播種苗」葉菜類像是波菜、青江菜、茼蒿和A菜約2個月收成一次、馬鈴薯、玉米等果實類則4個月收成一次，每次收成讓學童在「食育教室」進行烹飪入菜，立冬當天以茼蒿煮湯圓，學童吃著暖呼呼、自己煮的「茼蒿鹹湯圓」，開心直呼：「好幸福！」。

每一次的播種，學童必須推算種下的時間、種下的位置、要怎量測才不會太擠影響土壤養份等，每一個步驟都得一一記錄，讓學生跨域學習了解農夫耕種作物的過程，藉此也了解作物成長不易更要愛惜食材不浪費。

(中時)