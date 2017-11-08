台東焚化爐不啟用 縣議員洪宗楷送「懸崖勒馬」墨寶

2017年11月08日 18:04 中時 莊哲權

台東限塑政策奏效，縣長黃健庭日前宣示，焚化爐朝向不啟用規畫，縣議員洪宗楷8日質詢時，特別送了1幅「懸崖勒馬」墨寶給環保局長謝清泉，表示讚揚；不過謝清泉表示，啟用焚化爐「從來不在選項之外」，但目前評估垃圾量不足、啟用焚化爐反而造成縣府財政負擔。

洪宗楷說，焚化爐的政策，這3年來經過議員們多次唇槍舌劍的辯論，最後議員表決的結果，就是把問題是丟回去給縣政府，縣府現在的答案是「不燒了」，他對縣府願意多做其它的選項，特別準備了「懸崖勒馬」紅榜，代替台東市民感謝環保局。

謝清泉說，焚化爐從來都不在選項之外，台東為了解決日益迫切的垃圾問題，不能一直仰賴外縣市幫我們燒垃圾，而台東1天燒不到100噸，花蓮的垃圾卻又要送往台泥代為焚化，近來台東縣推動減塑有初步成果，垃圾量平均每天已減少12噸，經過可行性評估後，認為不符經濟效益，啟用焚化爐對縣府財政是重大負擔。

謝清泉強調，縣長對焚化爐的宣示是「備而不用」，而不是已經完全不用，將來是否啟用，由下任縣長去決定。他說，焚化爐絕對不是唯一的選項，在沒有更好的方法之前，是否啟用，沒有人敢打包票。

他也提到，目前環保署也提出多元垃圾處理計畫，其中在德國、西班牙實施的「機械生物處理系統（MBT）」，是環保署最新的政策，長期而言，對台東處理垃圾危機是很好的方向，但是前提大家都要把分類做好，台灣垃圾含水量比歐洲高，降低生活垃圾中的含水率，MBT技術才能在台東發揮最大效益。

(中時)