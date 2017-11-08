林智勝落淚 指稱絕對沒有做過放水行為

2017年11月08日 18:00 中時電子報 周鎮宇 、 李弘斌

林智勝今招開記者會，針對周刊報導做出回應。(中時電子報)

今《壹週刊》報導林智勝等人影射假球事件，林智勝今召開記者會，並落淚回應，絕對沒有與可疑人士見面，沒有做過放水行為，自己不可能做出有損台灣棒球環境的行為。

林智勝今澄清，自己有定額匯入球員工會成立的職棒防賭基金信託，比例也超過基金所要求，自己當初也十分協助推動，為了就是給台灣一個好的棒球環境，很多小朋友也把自己視為打棒球的目標，所以自己會更警惕自己做好每一件事情，說好每一句話。

周刊今報導中指稱打球時喝酒，林智勝指出，本人從未在比賽時喝酒，沒有在宿醉時出賽，中職有嚴格的酒測機制，自己不可能知法犯法，也不曾看過有類似事件發生在球隊中，至於日前董事長辜仲諒的說法，自己則無法做出回應。

從二軍傷勢到近日風波，林智勝在記者會上落淚，他說：「這段時間真的好累，感覺度日如年，自己只是想好好在場上打球，當時下二軍是自己要求，完全受不了側腹肌傷勢，還打了類固醇，可惜無法撐下去，跟總教練說對不起，沒辦法對球團有貢獻，教練也說需要我，讓我很感恩，他人也很好，但當時真的完全受不了，至於總冠軍沒擺進名單中，也尊重教練團的安排與決定。」

林智勝強調，自己十分遵守球隊紀律，加入中信後也調整心態努力付出，球員生涯曾經經歷過假球風暴，車禍受傷，自己都挺過來了，這兩個月莫須有指控，感到十分遺憾難過，已經嚴重損害本人名譽，決定採取法律追訴。

(中時電子報)