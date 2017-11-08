川習茶敘的故宮寶蘊樓 竟由美國庚子退款建成？

習近平(圖右二)彭麗媛(圖右)夫婦,於北京故宮內的寶蘊樓,接待到訪的美國總統川普(圖左二)和梅蘭妮亞(圖左).(圖/新華社)

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中時電子報

美國總統川普（Donald Trump）首趟亞洲尋訪行程，今日抵達中國大陸，下午飛抵北京後，直接驅車前往紫禁城內，與習近平夫婦於寶蘊樓茶敘。北京故宮對於在台灣的我們並不陌生，但這個寶蘊樓恐怕就很少人聽過，甚至連它的所在位置與用途都不甚清楚。事實上，目前作為北京故宮博物院院史館的寶蘊樓，和美國還有些許的淵源，當年該樓的興建經費，就出自於美國政府退回八國聯軍庚子賠款之內，於民國四年（1915年）6月完工使用。

辛亥革命後民國成立，內務總長朱啟鈐呈請民國大總統袁世凱，將奉天及熱河行宮所藏各種寶器運至北京，擬在武英殿、文華殿、南薰殿等處展出，原將將武英殿闢為古物陳列所，但因珍寶數量實在太多，光是從熱河與奉天（瀋陽）故宮運抵北京的文物，就多達3,150箱，大約二十三萬餘件，為妥善收藏這些稀世珍寶，內務部同外交部協商批准，自美國退還的庚子賠款中，撥出二十多萬元，在武英殿迤西的咸安宮舊址上建造文物庫房。

川普(圖左二)與梅蘭妮亞(圖左)訪問北京,和習近平(圖右二)彭麗媛(圖右)伉儷於故宮茶敘.(圖/美聯社)

抵達北京故宮的川普(圖左二)與梅蘭妮亞(圖左), 受到習近平(圖右二)彭麗媛(圖右)伉儷接待.(圖/美聯社)

民國三年（1914年）6月2日正式動工，一年後修建完畢，按照原咸安宮地基打造，定名「寶蘊樓」。樓內收藏的文物，以瀋陽故宮、熱河行宮的舊藏為主，被譽為為「歷代文物之所萃，品類最宏，舉凡金石書畫、陶瓷珠玉，罔不至珍且奇，極美且備」。一直作為文物庫房的寶蘊樓，從2002年起，北京故宮花了十年時間，對樓內文物進行大規模整理，並建成新的建成了西玉河庫房。

故宮內寶蘊樓的門面.(圖/新華社)

最近一次整修，大陸中央於2013年批准北京市文物局《關於故宮寶蘊樓修繕工程方案的請示》，並於該年聖誕夜正式動工，樓內已清空，樓內原有的木質展櫃、西式立柱、地板等等在此次修繕中均將保存原狀，院長單霽翔表示，寶蘊樓修繕後，將不再作為文物庫房，改為故宮院史館使用，舉辦「故宮博物院院史陳列」，以展示中華民國時期故宮的變遷。如今因為川普與梅蘭妮亞（Melania Trump）夫婦的到訪，讓這三棟古老中式宮殿群內罕見的西式樓房，再次成為世人的焦點。

(中時電子報)

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