8億改變遊戲規則 美戰機2021要驗證雷射武器

洛馬將為美國空軍噴射戰機設計並打造雷射武器，圖為雷射武器的示意圖。（取自洛克希德馬丁官網）

友善列印
中時電子報

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）將為美國空軍打造高功率雷射武器，預計將在2021年在噴射戰機上驗證。

據《防務新聞》（Defense News）與《動力》（The Drive）網報導，洛馬最近獲得價值2,630萬美元（近8億台幣）的合約，要設計並打造名為「自保高能雷射展示器」（Self-protect High Energy Laser Demonstrator，SHiELD）的光纖雷射裝置。

這雷射裝置將與兩個主要的子系統整合，其中包括能驅動並冷卻雷射裝置的莢艙，還有能讓雷射投射到目標上的射束控制系統。

要是研發成功，這項技術可能改變遊戲規則。長久以來，美國空軍一直渴望，能以比現在便宜的方式，利用機載雷射武器，消除面對空，或是空對空飛彈飛彈威脅。

洛馬負責研發雷射武器系統的資深研究員阿夫扎（Rob Afzal）指出，大約10年來，業界絞盡腦汁，一直想縮小雷射裝置的體積，好安裝在軍車或戰機上，而這裝置的威力還要夠強，好在戰場上發揮功效。

然而，直到光纖雷射技術進步，才讓洛馬得以縮小威力更強的武器系統。

他指出，由於系統效率高，平台所要提供的資源較少。它需要的電力不僅最少，也只會製造最少的廢熱（waste heat）。

不過，最令人好奇的，還是這雷射武器的威力。可是阿夫扎只願意透露，將達數以十計千瓦。至於它的射程，會裝在哪款戰機上，還有美國空軍要怎麼驗證，他都避而不答。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：Coming in 2021: A laser weapon for fighter jets

文章來源：USAF Hires Lockheed Martin to Build a Laser Cannon to Defend Its Fighter Jets

與葉門衝突加劇　沙國向英軍購暴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。