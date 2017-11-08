8億改變遊戲規則 美戰機2021要驗證雷射武器

2017年11月08日 18:02 中時電子報 楊幼蘭

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）將為美國空軍打造高功率雷射武器，預計將在2021年在噴射戰機上驗證。

據《防務新聞》（Defense News）與《動力》（The Drive）網報導，洛馬最近獲得價值2,630萬美元（近8億台幣）的合約，要設計並打造名為「自保高能雷射展示器」（Self-protect High Energy Laser Demonstrator，SHiELD）的光纖雷射裝置。

這雷射裝置將與兩個主要的子系統整合，其中包括能驅動並冷卻雷射裝置的莢艙，還有能讓雷射投射到目標上的射束控制系統。

要是研發成功，這項技術可能改變遊戲規則。長久以來，美國空軍一直渴望，能以比現在便宜的方式，利用機載雷射武器，消除面對空，或是空對空飛彈飛彈威脅。

洛馬負責研發雷射武器系統的資深研究員阿夫扎（Rob Afzal）指出，大約10年來，業界絞盡腦汁，一直想縮小雷射裝置的體積，好安裝在軍車或戰機上，而這裝置的威力還要夠強，好在戰場上發揮功效。

然而，直到光纖雷射技術進步，才讓洛馬得以縮小威力更強的武器系統。

他指出，由於系統效率高，平台所要提供的資源較少。它需要的電力不僅最少，也只會製造最少的廢熱（waste heat）。

不過，最令人好奇的，還是這雷射武器的威力。可是阿夫扎只願意透露，將達數以十計千瓦。至於它的射程，會裝在哪款戰機上，還有美國空軍要怎麼驗證，他都避而不答。

(中時電子報)