苗栗市公所贈防寒執勤衣 市長籲新血輪加入巡守隊

苗栗市長邱炳坤（前排左）贈送守望相助巡守隊防寒執勤服裝。（陳慶居攝）

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苗栗市守望相助巡守隊成立至今已21年，市長邱炳坤為體恤並感謝守望相助隊為鄰里治安付出的辛勞，為隊員添購防寒工作服，8日舉行贈裝儀式，同時呼籲年輕一輩的子弟也加入守護家園行列。

邱炳坤表示，守望相助巡守隊對協助維護地方治安功不可沒，市公所舉辦的活動也常拜託巡守隊協助維持秩序，是市民的好朋友，可惜已面臨隊員年齡逐漸老化，且少子化導致人力不足的窘境，期盼有新血輪注入這個熱心的組織。

苗栗市有8支巡守隊共240名隊員，這次動支92萬元購買GORE-TEX等級布料製造的冬季執勤防寒工作服，新的工作服輕便、透氣、抗水性佳，衣服上加強正反面雙色反光條，讓隊員在深夜寒冬執勤時，可以不受寒風之苦，同時也可確保執勤安全。

守望相助巡守隊隊長湯錦乾表示，巡守隊成立的經費本來就不足，添購的配備時常也是短少，更難奢談衣著的保暖舒適度，很感謝市長為了隊員夜間巡視的安全及保暖著想，提供禦寒工作衣物。

邱炳坤表示，治安是民眾最關心的議題，感謝守望相助隊熱心成員，犧牲休息及與家人團聚的時間，自發性地長期為維護治安而奉獻，隊員多年來堅守維護鄰里治安崗位，對於有效遏阻竊案發生，保障民眾出入夜間行的安全，相信市民都感受到他們無私的奉獻。

(中時)

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