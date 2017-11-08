狼師伸魔爪性侵儀隊女學生

2017年11月08日 18:05 中時 張孝義

台中某高中儀隊的雷姓教練，利用儀隊女學生畢業後任職其創辦的協會，以權勢、猥褻、性侵女學生，台中高分院就性侵部分判決雷某徒刑1年，雷不服提起上訴，最高法院認為只要因業務等關係而服從自己監督之人，利用權勢而姦淫者，就成立利用權勢姦淫罪，駁回雷某的上訴，維持二審徒刑1年確定。

雷某所涉利用權勢猥褻罪，已經判刑7月確定。

判決指出，雷某在台中市某高中擔任儀隊教練，與被害女學生熟識，被害人高中畢業後，即到雷某創立並自任理事長的協會，參與協會內部的工作團隊，擔任不支薪的工作人員。

雷某與被害人間存有協會理事長與會內工作人員的業務監督關係，竟然利用權勢，於2013年7月13日在台中某學弟的住處床上，從後方環抱被害女生的身體，隔著外褲來回撫摸被害女生的下體。

隔日雷某又在相同的學弟住處，脫光被害人衣物後性侵得逞。

雷某在審理中不否認與被害女生發生性關係，但雷某否認性侵，辯稱是雙方交往，不過，法院傳喚證人調查，發現被害人在向證人陳述自己被性侵時崩潰哭，如果確如雷某辯稱雙方交往，依被害女生曾是儀隊學生，又到雷某的協會工作，不可能毫無原由的情緒崩潰。

台中高分院認為，刑法利用權勢性交罪，只要因業務等關係而服從自己監督之人，利用權勢而姦淫者，就成立利用權勢姦淫罪，因此判處雷某徒刑1年，最高法院支持台中高分院的見解，駁回雷某的上訴，維持徒刑1年定讞。

(中時)