西羅殿整修挖出五條港南河港遺構 廟方允保留

2017年11月08日 18:21 中時 曹婷婷

台南市西羅殿7日進行廟宇南側增建工程，拆除舊建物，清代五條港－南河港河道遺構重現天日。(曹婷婷翻攝)

台南市西羅殿7日進行廟宇南側增建工程，拆除舊建物，露出早期五條港－南河港河道遺構，文資處獲報前往勘查、紀錄，並請廟方暫停施工，並請廟方透過變更設計的手法，保存具有歷史痕跡與紋理的河港遺構，一旦未來歷史河道有重現計畫時，方可呈現五條港的風貌。

文資處現場勘查，該段河道緊鄰西羅殿，經比對古地圖後，研判這段磚造遺構，很有可能是五條港之一南河港之部份殘蹟，惟從現況觀察，河道溝壁曾經歷翻修與整建，完整原貌難以辨識。

南河港的港道從今天民生路二段與金華路四段的交會處沿和平街一直東行至大井頭附近，昔日來臺的官員皆從南河港上的接官亭進入府城，也從這裡離台；如將此段遺構保存作為本市直轄市定古蹟風神廟、接官亭與鄰近地域早期環境變化之見證，是相當具有歷史意義的。

不過依現地狀況，因沿岸民居之家庭生活廢水均排入河道內，若要將河道外露展示，水質處理、環境衛生及安全管理等均必須要先有整體的規劃；所以經評估，在南河港歷史河道未有整體規劃利用計畫前，暫不就本段遺構進行露出展示。

西羅殿8日表示，將全力配合保存河道遺構，也承諾在工程進行過程，會全力做好遺構保護措施，進行新建工程的變更設計。此外，在增建的廂房空間中，亦將考慮以意象標示手法，呈現河道位置與遺構現況，作為西羅殿的故事亮點，如此達到保留南河港河道沿線未來整體展示規劃與再利用之可能性。

(中時)