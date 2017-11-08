孕婦大型魚吃太多 恐將影響幼兒腦力

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「一人吃、兩人補！」許多孕婦吃富含DHA的鮪魚補充營養，讓肚子裡的寶寶頭好壯壯；但是，食藥署提醒民眾，大型掠食性魚類含有較高濃度的甲基汞等重金屬，可能會危害胎兒或幼童的神經發育！南投醫院也建議民眾，均衡攝取、適量吃最重要。

食藥署最新的飲食指南，建議孕婦及6歲以下幼童，應避免攝取大型魚類如鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚，以免因魚肉內累積的甲基汞，存在於幼兒腦部中，影響智力發展及腦部發育。

南投醫院內科及腎臟科主任莊宗芳指出，甲基汞為無機汞離子，在微生物的作用下轉化而成，被魚蝦吞食後會累積毒素，經過食物鏈轉化後，逐漸累積在人體大腦中。

營養師蔡玉思建議民眾，應多挑選不同種類的魚，別連續食用同一種海鮮，以避免身體累積相同汙染物的風險。以生物食物鏈的概念來看，鮪魚屬洄游魚類吃小魚維生，是食物鏈上層的魚類，因此汞含量較高，更容易累積較大量的重金屬，又以魚皮、內臟、脂肪最容易累積，與是否為深海魚類含汞量較無相關性。

根據食藥署最新的「魚類攝食指南」，鯊魚、旗魚、鮪魚、油魚4種大型魚類，每周攝取量不宜超過35至70公克，6歲以下兒童盡量減少攝取。

蔡玉思說，體型較小的魚含汞量較低，可以安心食用，例如沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、白帶魚等。

(中時)

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