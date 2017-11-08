「快來知本當老爺」 出發台東輕旅行～

2017年11月08日 19:53 中時 徐力剛

知本老爺特製「拼板舟微型積木」外型惟妙惟肖。（圖片提供／台東知本老爺酒店）

台東知本老爺酒店歡慶25周年，11月主打「3大好禮享不完」活動，邀請民眾體驗全新改裝客房，快來知本當老爺。

好禮一，「住好住滿」專案，即日起至12月15日止，入住房客符合1992年出生、1992年結婚、25號或29號生日任一條件，入住酒店享平日55折優惠價（含早餐），每房4290+10%元起，加贈25周年禮品「拼板舟微型積木」乙個。

酒店大廳巨型扭蛋機中特製「拼板舟微型積木」，以達悟族拼板舟為繆斯，將長420公分拼板舟等比例縮小至17.5公分模型，複製船身特色花紋打造擬真模型。

好禮二，11月入住房客可參加「天天抽免費住宿券」活動，每晚送出免費住宿券乙張;好禮三，即日起至11月13日止推出「11/29到知本當老爺」活動，民眾生日為11月29日、不限年齡，至知本老爺臉書粉絲團活動貼文下方留言「我跟知本老爺同天生日!我想11/29到知本當老爺」，公開分享至個人臉書專頁，即有機會獲得11月29日當天入住知本老爺乙晚，共25個名額，包含雙人房住宿、早餐、晚餐、知本/台東火車站或機場到酒店交通接駁，一人中獎兩人同行。

(中時)