陳小春兒Jasper吃可愛長大 嬰兒肉臉照首曝光

陳小春一家因《爸爸去哪兒5》成為人氣王。（圖／取自爸爸去哪兒、陳小春家的Jasper粉絲團微博）

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中時電子報
網友曬出Jasper嬰兒肉臉照。（圖／取自陳小春家的Jasper粉絲團微博）
4歲Jasper現在抽高、長大不少。（圖／取自爸爸去哪兒微博）
陳小春今被目擊上市場。（圖／取自鳳凰網娛樂微博）
陳小春疑和老婆參加新節目。（圖／取自應采兒微博）

男星陳小春日前帶著兒子Jasper參加實境秀《爸爸去哪兒5》成為人氣王，引來林宥嘉、陳喬恩紛紛發文自爆是該節目的粉絲，昨(7日)晚間「陳小春家的Jasper粉絲團」微博首度曝光一張Jasper嬰兒時期肉肉臉的側面照，可見現在的Jasper急速抽高，比當時瘦了不少，而招牌彎彎笑眼原來從小就超明顯，讓粉絲直呼萌爆。

陳小春7年前與應采兒結婚，4年前兩人迎來長子Jasper，在未現身實境節目前，夫妻倆對兒子一直保護有加，很少流出孩子的正面照，直到父子倆上節目後，才讓外界發現陳小春夫妻的兒子竟如此逗趣可愛，上周的節目中，Jasper為了不讓爸爸衝入火陣，還崩潰大哭、卯足全力拉住陳小春，孝順又善良的反應獲得盛讚。

昨「陳小春家的Jasper粉絲團」微博獨家曝光一張Jasper嬰兒時期的照片，可見當時的Jasper雙頰有嬰兒肥，比現在的樣子圓潤不少，但也十分可愛，而陳小春帶著兒子冒險完後，近日又和老婆應采兒接了新節目《三個院子》，今被網友目擊疑是為了錄節目上市場，準備替老婆做飯，一家人超受歡迎，一舉一動都讓粉絲超級期待。

(中時電子報)

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