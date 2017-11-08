大國崛起的驕傲？ 73％陸客希望外國服務人員會講中文

2017年11月08日 18:51 中時 張家豪

提供旅遊業科技解決方案的供應商Amadeus今（8日）發布「Amadeus 我的旅程洞察報告」，調查來自亞太地區14個旅遊市場6870位受訪者，包括澳洲、馬來西亞、大陸、紐西蘭、香港、菲律賓、印度、新加坡、印尼、台灣、日本、泰國、韓國及越南等。

受訪台灣民眾有300人，有57％過去1年旅遊1至2次、37％旅行3至7次、4％旅行8至12次，2％旅行13次或以上。

Amadeus香港暨台灣總經理李隆賜表示，調查分成4大主題，包括「多元的亞洲旅客」——亞洲旅客在行為、需求或偏好等方面有明顯不同。如只有9％台灣旅客希望餐廳、旅館等服務人員會說該國通行語言，但大陸則是73％，也遠高於亞太地區平均47％，但以新加坡84％最高。

另外，66%大陸旅客使用行動裝置訂購大部份的旅遊行程，然而僅有49%台灣旅客有相同行為，紐西蘭旅客只有11％；70％日本旅客從未使用共享經濟服務安排住宿，但75％台灣旅客曾這麼做。

調查表示，有40％台灣旅客外出旅遊不常用應用程式，最常用應用程式包括Line、Google地圖及Facebook。大陸則是攜程旅行網、微信及途牛旅遊網。

李隆賜說，另一個調查主題是「在對的時間點、透過對的管道、獲得對的資訊」，因為相當重要，該調查也對此設定問題。

調查表示，傳送旅遊建議給台灣旅客的主要平台，以旅行社占48％最多，亞洲區為32％；線上預訂網站也有55％，亞洲區為50％；還有社交網路（朋友／家人）、旅遊評論網站、旅遊部落格分占51％、49％、42％。

針對哪些類型旅遊建議最實用，調查指出，42％台灣旅客認為有助於節省旅途開銷最重要，次之分別是有助於規劃行程、有助於找到最佳觀光選擇。大部份亞洲國家同樣認為節省最重要，不同要求如越南及印度認為確保人身安全、大陸認為有助於找到最佳觀光選擇、日韓認為讓旅程更為舒適最重要，日韓也是唯二沒有將節省放在前三考量。

有趣的是，旅客規劃旅程的時間點，台灣旅客以旅行中才規畫最多，占44％，遠高於亞洲平均25％；次之為平日下班24％、周末17％。旅客希望接收旅遊建議的管道依序為電子郵件40％、簡訊及通訊軟體如LINE占31％，但只有6%台旅客願通過電話獲取資訊。李隆賜表示，這顯示除了真實資訊，對的渠道也相當重要。

李隆賜說明，調查也設有主題「提供令旅客信賴的誠心推薦 」，相較於旅遊手冊或名人Instagram貼文推薦，台灣旅客在規劃旅程時，尤其信任朋友、家人和同事的建議，而且比亞太地區的其他旅客更容易受到部落格或旅遊論壇的影響。亞太地區旅客偏好參考其他真誠的旅遊建議，「對旅遊服務供應商而言，雖然靈感是通往商機的大門，但真實才是打開這道門的鑰匙。」

調查還有一主題為「個人化與隱私之間的矛盾」：針對透過分享個人資訊給旅遊服務供應商，以換取更多相關商品服務或個人化服務的意願有多高？調查顯示，78%台灣旅客樂意分享個人資訊，是亞太地區意願最高的，亞太地區為60％。

但李隆賜也因此強調，旅遊業者擁有更多資訊背後，也背負著更龐大的責任。必須在個人化體驗與隱私權考量之間，謹慎地取得平衡。

調查也說，台灣女性旅客比男性旅客勇敢，因為62％男性旅客不太會到有安全疑慮的地點旅遊，女性則是50％。

李隆賜指出，該調查數據由YouGov提供，於2017年5月8日到5月17日間藉由網路調查，更多研究方法以及研究結果請見（goo.gl/r6cwwX）。

(中時)