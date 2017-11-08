屏東市中央市場推友善商圈，邀長者懷舊之旅

屏東市中央市場是許多中年以上長者的共同回憶，今年推動「瑞智友善商圈」，歡迎長者們多到市場購物。（潘建志攝）

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屏東市中央市場是許多中年以上長者的共同回憶，今年推動「瑞智友善商圈」，提供茶水、座位、廁所、問路等服務。（潘建志攝）

屏東市中央市場曾是屏東最繁榮的商圈，因時代變遷而沒落，店家組成發展協會希望找回往日繁榮；今年更和屏東市衛生所合作推動「瑞智友善商圈」，提供長者奉茶、休息、失智轉介等服務，歡迎長者們多到市場重溫年輕時美好回憶。

屏市中央商圈發展協會理事長伍靜華說，中央市場已有60多年歷史，是屏東市首座公有市場，曾經是屏東最繁榮的商圈，逛一趟市場該買的東西都能買齊，是許多中年以上民眾共同的記憶，不過近20年來因購物習慣改變等因素逐漸沒落。

今年協會推動友善長者商圈獲得店家熱烈支持，目前已有100多家店加入，提供「看、問、留、撥」等服務，包括茶水、座位、廁所、問路等服務，店家也會主動關心並和長者們寒喧，若遇到失智長者馬上打電話通知相關單位。

8日協會邀請崇蘭社區長者到市場來趟「憶難忘懷舊之旅」，有些長者年輕時常來逛，已十多年沒來，對商圈的變化感到吃驚。商圈第二代高藝哲也回到市場開店，他說這裡有很濃厚的歷史和文化，希望未來能成為年輕人和長者「三代同堂」的商圈。

屏東縣副縣長吳麗雪說，日本東京的巢鴨商店街也是舊商圈，努力發展成為友善長者的商圈，在店家門口設立椅子方便長者休息，放置防滑墊並改善無障礙設施等，濃濃懷舊風也同樣吸引年輕人，成功轉型，是中央市場很好的榜樣。

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