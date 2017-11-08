2017台灣形象展最終站 9日大馬開幕

2017年11月08日 19:17 旺報 陳政錄

為響應政府推動「新南向政策」，外貿協會自今年5月起接連在印尼、越南、菲律賓等國舉辦「台灣形象展」，推進台灣與東南亞地區的經貿合作，而今年最後一場形象展將於明（9）日在馬來西亞吉隆坡開幕，貿協董事長黃志芳8日下午抵達大馬後，便馬不停蹄的率團拜訪當地最大報——星洲日報，星洲媒體執行董事許春表示，這幾天也會藉由報導，協助更多馬來西亞民眾看見台灣。

星洲日報1929年創刊，為馬來西亞第一大報，也是大陸及港澳台以外，規模最大的華文媒體，日發行量高達40萬份。2008年明報企業與星洲媒體集團、南洋報業合併成為世華多媒體，是當地最具領導性的華文媒體集團，近年也積極多角化布局，包括推出付費電子報APP、創建Logon電商平台等多媒體經營模式，並善盡社會責任，致力於中華文化保存、國際賑災救援等。

許春表示，當前世界講求跨境合作，其中台馬雙方經貿交流往來密切，台灣更是馬來西亞學生的海外求學首選，如今，已有約6萬名從台灣畢業的學子回到馬來西亞發展，加以近期台馬雙方曾舉辦的電商座談會和即將舉辦的形象展等，均對雙方的合作關係帶來好的發展。

黃志芳也提到，馬來西亞在東協地區的發展程度和生活水準相對較高，更因交通區位優勢，成為東南亞海運通往中東地區的重要樞紐，因此對台灣來說，將馬來西亞作為今年台灣形象展的最後一站，具有多項的指標性意義。

黃志芳說，為得到馬來西亞民眾的認同，台灣勢必需要把最好的科技、條件、元素和文化帶過來，此外也希望近年在協助台灣業者推動「清真認證」方面的努力，能透過本次形象展呈現出來，不僅讓台馬合作更為緊密，也能共同拓展國際市場。

據了解，本次「馬來西亞台灣形象展」採以B2B為主，B2C為輔之展覽方式，盼藉由展覽平台行銷台灣形象，拓展長期深根、多元展開、雙向互惠的穩固合作關係。

本次貿協也依照台馬產業的合作方向，規劃包含汽車零配件區、休閒食品區、健康護理區、家居用品區、資通訊電子區、婦幼親子區、運動休閒區、台中好生活區等8大產業展區；人才教育區、台灣美食形象區、台灣清真產品形象區、台灣會展獎旅推廣區、台灣新農漁業形象區、台灣美妝形象區、台灣新創電商服務館、台灣精品區、台灣綠色生活區、台灣觀光旅遊形象區、原住民族產業生活館等11大形象區。前來參展的180家廠商，將展示超過5000項台灣精緻優質的產品與服務。

貿協表示，本展將以清真產品、綠能科技、人才教育、觀光文化、台灣精品、新創電商、健康醫療等7大主軸，體現「新南向政策」政策的經貿合作、人才交流、資源共享前3大面向，並以「BESE for MY Life!」作為展覽標語，其中MY字同時雙關我的及馬來西亞國名簡稱兩種意涵，也盼藉由3大面向和7大主軸，完整呈現台灣最佳的解決方案、服務及技術，讓台馬雙邊共創優質生活美學、都市繁榮和友善的穆斯林環境。

馬來西亞目前是台灣第四大投資夥伴和第八大貿易夥伴，當地台商家數達到1700家，官方估計2018年經濟成長率在5到5.5%之間。

(旺報)