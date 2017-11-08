永齡農場伊甸自立學習工坊揭幕

創辦人郭台銘偕同夫人曾馨瑩親自出席，見證工作坊啟用。 （記者林雅惠攝）

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永齡農場伊甸自立學習工坊啟用，小婷在農場中進行農事體驗。 （記者林雅惠攝）

為幫助伊甸基金會身心障礙朋友擁有更多元的學習體驗，在鴻海教育及永齡慈善基金會與永齡農場協力下，在農場內打造一座「伊甸自立學習工坊」，8日舉行揭幕，創辦人郭台銘偕同夫人曾馨瑩親自出席，見證工作坊啟用並給予身障學員鼓勵與打氣。

郭台銘表示，11月11日是曾馨瑩生日，因此8日特地放下工作，陪同太太及小女兒一起到農場，響應公益，他特別開心，並感受到施比受更有福的喜悅。夫人曾馨瑩備受感動，現場宣布加碼捐款200萬元，支持伊甸成人身心障礙服務，盼幫助更多身心障礙朋友自信成長、創造夢想。

永齡農場伊甸自立學習工坊，在伊甸愛加倍小作所學員熱情的詩歌演出後展開序幕，今年30歲，被診斷為中度智能障礙的小婷，到伊甸高雄愛加倍小作所已有5年時間。

小婷媽媽表示，小婷在畢業後多待在家中無所事事，自從到小作所學習成長，透過自己力量獲得獎勵金，充實的課程讓小婷進步很多，小婷也從原本內向個性，漸漸變得開朗，喜歡與人交談，讓家人放心許多。

伊甸基金會高雄區長楊意賢說，伊甸自立學習工坊成立，將造福旗美地區身心障礙朋友，讓她們多一處學習自立的場域。

(中時)

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