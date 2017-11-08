嘉惠弱勢 新北發免費專用垃圾袋抵價券

2017年11月08日 19:18 中時 譚宇哲

新北市為關懷弱勢民眾，針對低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格市民，自本月13日起至12月8日發放免費專用垃圾袋抵價券，每人補助金額為146元，預估將有14萬人受惠。

環保局表示，新北市專用垃圾袋抵價券自2011年實施以來，全市約有77萬人受惠，今年預估嘉惠人數達14萬人，每人補助金額為146元，發放金額是依據前一年度每人每年購買專用垃圾袋費用計算，因垃圾費隨袋徵收政策實施後，民眾確實做好垃圾分類，全市垃圾量已由2008年平均每日的2497公噸，減為2016年每日1360公噸，減量效益高達46%，民眾垃圾費負擔大幅降低。

為方便符合資格的民眾領取抵價券，專用垃圾袋抵價券發放時間11月13日起至12月8日止，每周一至周六上午8時30分至下午5時，均可至環保局公告地點 領取，各里領取時間地點，可詳見通知單或先洽詢當地清潔隊。

符合領取資格的民眾可持通知單或新北市社會福利資格證明、身分證及印章，於發放期間至指定地點或戶籍地所在清潔隊領取抵價券，領取的抵價券可在本市所有專用垃圾袋代售點使用，亦可折抵所需規格的專用垃圾袋費用，民眾若有領取專用垃圾袋抵價券相關問題，可向環保局循環資源科諮詢或撥隨袋徵收免付費洽詢專線0800-085-350詢問。

(中時)