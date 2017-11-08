習川會 前美副國務卿建議川普：中國是大國 尊重以待

2017年11月08日 19:59 旺報 徐維遠

美國總統川普8日下午抵達北京，展開任內首度對中國國事訪問；大陸官媒新華社專訪曾隨同前美國務卿季辛吉訪問中國的前美副國務卿霍梅茲（Robert Hormats），他認為今天的中國，在國際和地區事務中的影響力顯著增強，川普將明白對中國那種「我想讓你怎麼做，你就應該怎麼做」的做法根本行不通。」霍梅茲強調，「中國是大國，必須尊重以待」。

新華社紐約時間7日刊登霍梅茲的專訪。針對川普訪中，在歐巴馬政府擔任負責經濟、能源和環境事務的副國務卿、現為季辛吉咨詢公司副總裁的霍梅茲表示，對中國進行的國事訪問將有助於川普瞭解中國的發展和變化，此行意義重大，川普將看到中國經濟的活力，感受中國人民的熱情和創新力；更重要的是，這將有助於川普及其團隊瞭解美國和中國應如何合作。

上世紀70年代初，霍梅茲曾隨季辛吉訪問中國，迄今，他已訪中逾百次。他認為，貿易逆差會是川普此行的重點議題，「但從戰略高度考慮，美國和中國這兩個世界最大經濟體之間的對話不應簡單地局限於貿易逆差、就業流失等雙邊問題，而應作出全面綜合考慮，全方位看待問題」。

霍梅茲認為，今天的中國，在國際和地區事務中的影響力顯著增強，川普將明白，對中國這樣有著令人自豪的傳統、歷史和實力的國家來說，那種「我想讓你怎麼做，你就應該怎麼做的做法根本行不通。」

霍梅茲還建議川普政府與中國在「一帶一路」框架下開展合作。他認為，地區間的聯通具有重要歷史意義，且勢在必行；「一帶一路」倡議不僅以基礎設施建設方式將國與國連接起來，同時也以一種協同合作的方式讓諸多國家走到一起，「美國沒有理由不參與一帶一路合作」。

(旺報)