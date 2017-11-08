協助台灣新創團隊連結矽谷資源 科技部邀請美國業師輔導

2017年11月08日 19:51 旺報 李侑珊

為引領台灣科技創新公司邁向全球，科技部首次號召全台新創公司，並選出32隊新創精兵，在明年1月9至12日前往美國，參加拉斯維加斯消費性電子展(CES)，同時為了協助台灣新創團隊打進美國市場，更邀請4名來自矽谷的業師輔導。

科技部表示，為了讓台灣新創代表隊於國際舞台發光發熱，特別邀請矽谷論壇(Silicon Valley Forum, SVF)國際大師Mr. Klaus Wehage等4名業師來來台，針對入選團隊進行為期3天的培訓，透過團體及一對一紮實的訓練，包括矽谷業師授課及臺灣學員主動提問等課程設計，教導團隊如何以矽谷的方式進行Pitch、如何以矽谷的思維打入新創圈，期待臺灣新創第一次躍上國際最知名的科技展覽。

位於矽谷，成立於1983年的SVF，迄今已有30多年的歷史，是矽谷最老牌分析創新創業與矽谷科技趨勢的論壇，此論壇定期在美國灣區舉辦各式各樣新創活動，供矽谷創業家及科學家進行意見及創意交流。

由科技部邀請的4名國際業師，均有豐富的創意實現授課經驗，且熟悉矽谷生態圈，除能教導台灣團隊鏈結矽谷資源，搭配科技部既有的鏈結矽谷資源，包括台灣創新創業中心(TIEC)、臺灣矽谷科技基金等，有效促進臺灣與矽谷創新技術、人才及資金的交流，為我國新創精兵再次加值。

科技部表示，CES不僅是國際最知名的消費性電子展，近年也因為其旗艦品牌Eureka Park展出新創產品，成為新創團隊兵家必爭之地；在CES展覽中將聚集來自世界各地的團隊、加速器及國際創投，台灣團隊的創新科技將能被全世界看到，科技部因此在美國Eureka Park成立臺灣國家館Taiwan Tech Star，32個團隊的領域集中於醫材、人工智慧、物聯網、無人機、AR/VR等，團隊來源亦十分多元，包括TIEC、iCAN、科學園區等科技部自行培育的創業團隊，亦有來自台大、清大等教授創業的團隊，符合政府當前發展「5+2產業創新」及「前瞻基礎建設」的重要政策目標。

科技部產學及園區業務司邱司長求慧表示，台灣要打造完整的基礎環境，才能為創新創業生態體系打底，政府已逐步透過各種法規，健全台灣創業基礎環境，也鬆綁大學教授可兼任新創公司職務，以鼓勵教授創業，讓學校基礎技術研究進入產業；同時，為協助新創事業募集資金，除了力邀國際創投來台參與TIEC國際媒合會外，更積極爭取臺灣新創邁向國際的機會，如Tech Crunch 及 CES 等。

(旺報)