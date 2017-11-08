歌之大使 權威男中音湯瑪斯‧漢普森首度訪台

2017年11月08日 20:29 中時 趙靜瑜

漢普森表示，每個文化都有民謠，透過民謠找到認同感，不同文化雖有差異，但都可以找到共鳴。(新象提供)

至今發行超過150張專輯，贏得包括葛萊美獎等超過35個大獎，「歌之大使」男中音湯瑪斯‧漢普森（Thomas Hampson）叱吒古典樂壇超過30年，終於首度踏上台灣樂壇，將帶來大作曲家馬勒藝術歌曲《少年的魔法號角》以及《第一號交響曲》。

當國際聲樂界爭相比較誰的音唱得高，誰的音色更大更響亮之際，漢普森以他擅長的抒情男中音，加上對於深度文化的理解與追求，走自己的路。漢普森聲音優美，音色乾淨溫暖，比起高音和音量，漢普森更在乎的是正確的發音與高貴的音色，他從不強迫自己改變聲帶發音迎合世人，而是以溫潤的嗓音讓樂迷沉醉，在他的歌聲中領略頂尖藝術之美。

漢普森1955年出生於美國華盛頓，外型英挺，歌聲醇厚，原本唸政治，但因歌聲出色後朝歌劇前進，第一個給他角色演出的是德國杜賽朵夫歌劇院，後來陸續征服維也納歌劇院與柯芬園歌劇院，至今拿過葛萊美獎等超過35個大獎，2009年獲得年度傑出藝術領袖獎。

漢普森表示，這次演出的馬勒《少年的魔法號角》選曲是以歌詞和調性去思考，來決定曲目的順序，「這裡面有馬勒的內在哲學與宗教意涵，像最後一首〈原光〉就有著虔誠祈禱祝願的深意。」

漢普森表示，每個文化都有民謠，透過民謠找到認同感，不同文化雖有差異，但也是可以找到共同和共鳴的地方，「就像馬勒用新的方式詮釋民謠，展現各式各樣民間文化與事物的縮影，在馬勒美妙的音符中，一篇篇的故事都可以是一個小宇宙，這也是我每次演唱馬勒的作品都會有新的感受和收穫的原因。」

男中音漢普森音樂會將於11月10日舉行，地點在台北國家音樂廳。樂團將由國家交響樂團（NSO）擔任演奏，並邀請2016年馬勒指揮大賽冠軍，同時也是紐倫堡交響樂團首席指揮黃佳俊擔綱。

(中時)