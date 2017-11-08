美國公布義勇兵飛彈擊中目標的畫面

2017年11月08日 19:28 中時電子報 江飛宇

美俄等核武強國擁有各種長距離彈道飛彈，而且他們也都會定期試射，通常事後軍方高層都會說「精準命中目標」，可惜很少有影像佐證。最近美國軍方卻公布了義勇兵3型飛彈(Minuteman III)直擊目標區的畫面，12馬赫的彈道撞向小島，顯示出美國戰略武器驚人準確性。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，這段畫質不好的影片是在YouTube上出現，從內容來看似乎已是1980年代所拍攝的，但是它仍然提供了一個難得的景象：洲際彈道飛彈在穿越太平洋後，直擊目標靶區的壯觀景象。

這個影片是美國空軍太空司令部拍攝的義勇兵3型飛彈介紹片，飛彈是從洛杉磯北部的范登堡空軍基地(Vandenberg Air Force Base)發射，而目標地是在中太平洋馬紹爾群島(Marshall Islands)的夸加林環礁(Kwajalein Atoll)，兩地相距7880公里，而夸加林環礁的目標區大約只有100公尺，目標區附近有一座標著H的直升機起降坪以及平頂建築物。

影片呈現夸加林環礁當地的監看攝影機，有相當多的彈頭分別擊中夸加林環礁的各個目標區，其中有一枚的落點很接近攝影機，超高速的衝擊還造成攝影機嚴重震動和短暫故障，接著影片切換到目標點的附近，我們看到彈頭就打在直升機起降坪與平頂建築物中間，很快的第2枚彈頭也幾乎分毫不差的打在同一位置，精準度極高實在令人讚嘆。

根據官方資料，義勇兵3型的估計精度為131碼(120公尺)以內，從影片來看，這個資料確實不假。

(中時電子報)