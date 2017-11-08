關閉漫遊仍被收費 這兩家業者獲利恐超過上億

民眾李先生到上海出差關閉國際漫遊仍被收費，憤而投訴消基會。(圖/中央社)

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中時電子報
／綜合報導

大家出國時都會選擇把昂貴的國際漫遊關閉，改用其他方式上網，但消基會接獲民眾投訴，日前出國，在機場等待起飛時就已關閉國際漫遊，回國後卻收到4筆49元的漫遊費用，讓他氣得投訴消基會，對此，消基會著手調查國內五大電信業者，結果「遠傳」跟「台灣大哥大」用戶就算關閉國際漫遊，還是有可能會產生費用，據消基會統計業者一年獲利可超過1.4億。

根據《蘋果》報導，民眾李先生向消基會投訴，今年8月到上海出差，在桃園機場時就已經關閉國際漫遊功能，到達目的地時也僅使用飯店的Wi-Fi，回國後竟收到遠傳的電信帳單，裡頭竟有4筆49元的漫遊費用，李先生更指出，帳單上註記「若您在出國前已開啟門號的漫遊數據，於國外漫遊時，僅在手機上關閉行動數據或數據漫遊服務功能，仍可能因手機本身資料自動更新等因素產生些微傳輸量及數據漫遊費用」，對於電信業者後面的註記內容李先生相當不滿憤而投訴。

消基會接獲申訴後，也對國內五大電信業者，數據漫遊的部分進行調查，結果顯示，遠傳電信及台灣大哥大，均是申請開啟行動網路數據漫遊後，即使用戶於手機上設定不開啟數據漫遊，手機作業系統或APP，仍有機會在未通知用戶情況下，自動傳輸數據資料，進而產生流量及費用，消基會也呼籲民眾，因不少消費者的電信費都是採轉帳代繳或自動扣款，稍不留意就可能默默的被多收費用，若以去年國人出國1458萬8923人次來看，用最低5%計算，獲利就超過1.4億，就算僅計算遠傳與台灣大哥大用戶，也有超過1億費用，消基會也強調，這僅是靠有反應的民眾數據計算，若加上沒發現的，獲利恐將更高，這樣的收費模式在法律界定中，民事上可稱之為「不當獲利」，應退還給消費者，呼籲業者應徹底改善這個問題，應改成可以徹底關閉國際漫遊。

(中時電子報)

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