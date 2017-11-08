餐沒齊婦「清場」發飆 老闆下跪80秒：放過我們

一名婦人不滿餐點沒送齊，清場發飆，老闆全額退費後還下跪道歉 (示意圖／本報資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

苗栗頭份日前爆發了一起消費糾紛，一名婦人不滿餐點沒送齊，結帳時破口大罵60多歲的老闆，老闆不願糾纏下去，當場打算全額退費，卻依舊無法平息婦人怒氣，竟突然下跪道歉長達1分多鐘，讓其他客人全都傻眼。

根據《東森新聞》報導，這名婦人攜帶5大2小到頭份一家吃到飽日式料理店用餐，結帳時先將家屬們全部趕到餐廳門口，接著嗆「我要來罵人了」，便開始破口大罵。

當時老闆問婦人「加點怎麼沒說」，婦人則回「3000多元收得真好意思，你打算怎麼辦」，見到老闆全額退費後婦人更是得寸進尺「你這樣就想算了？我槓上你們了」，老闆眼見事情越鬧越大，直接下跪道歉哀求「放過我們」，連婦人帶來的長輩都看不下去，一直上前想攙扶老闆。

店家隔日宣告休息，有熱心民眾以為老闆還在傷心，打電話前去安慰，老闆則是笑著回說「我不會放在心上啦，小事一樁」。

網友看到後氣炸了，直說「直接報警處理」、「肉搜了，花錢就是大爺？」、「我在場一定扁她」，但也有網友不認同老闆，認為老闆處理方式有問題，說奧客就是這樣養出來的。

根據了解，老闆原本在台北開業多年，走的是套餐式的高價日本料理店，返鄉後為了回饋鄉親，於是改成平價吃到飽的親民日式餐廳，卻沒想到會碰上這樣一個客人。

(中時電子報)

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