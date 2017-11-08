蔣中正現身車站月台？員警上前協助驚呆了

2017年11月08日 19:49 中時電子報 林郁庭

粉專寫道：不論從正面背面上面下面看，小編都覺得好像啊！圖片經當事人李登科老先生同意後刊登。（圖/翻攝自鐵路警察局花蓮分局玉里派出所 臉書）

鐵路警察局花蓮分局玉里派出所臉書專頁昨天分享三張照片，指出有實習警員擔任護車勤務時，在玉里站第二月台發現有一名老翁行動緩慢地走著，因為擔心其不良於行，員警警便主動走上前關切老先生是否需要協助。當員警一走近時，被老翁長相嚇一跳，因為老翁與已故總統蔣中正先生的長相相似度高達九成五以上。

「鐵路警察局花蓮分局玉里派出所」粉專PO文寫道：「不論從正面背面上面下面看，都覺得好像啊！」實習員警郭瑜修在月台發現疑似行動不便的老翁，當員警上前關心時，大吃一驚，因為老先生長相與已故總統蔣中正先生有九成五以上相似。

郭瑜修與老翁攀談後得知他姓李（90歲許）居住於玉里地區，曾擔任蔣經國先生的侍衛長一職，退休後年紀漸長則搬回玉里地區老家居住。李姓老翁因長相神似故總統蔣中正，時常應邀搭車前往台北或是西部參與電視節目錄影與公益活動。

本月1日晚上，李姓老翁至埔里參與完活動返回玉里地區老家，因家中子女恰巧出差，無法前來接駁，而他也在匆忙之間，無人幫忙申請台鐵乘車引導服務，因此只能自己手拄柺杖，以緩慢的步伐一步一步走在月台上，恰巧就被實習員警撞見。最後，實習員警郭瑜修立即推來輪椅協助李翁出站，並攙扶他至出口搭乘計程車平安返家。

網友看到照片，也紛紛回應「蔣公現身！」、「委員長好，差點跟你行致敬禮了」、「真的超像的」。

(中時電子報)