HBL》交女友遭退隊 賴柏彥回頭率東泰奪勝

東泰賴柏彥（右）對光復替補上陣，拿下10分。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導
賴柏彥在終場前13.6秒2罰中1，幫助東泰取得4分領先，穩住勝局。（李弘斌攝）

HBL（高中籃球聯賽）今天在台北體育館展開男子組預賽，曾因交女友違反隊規遭退隊處分，認錯道歉後才歸隊的東泰高中高三後衛賴柏彥，在第4節最後13.6秒2罰中1，幫助東泰以70比64險勝光復高中，在本屆HBL旗開得勝。

「現在我必須從替補打上來，」賴柏彥雖然回到校隊，卻得從替補打起，對此他也沒有怨言，首戰出賽29分36秒，仍貢獻10分、4籃板、3助攻與3抄截，：「時間不像以前打得這麼多，所以我會更全心全力去幫助隊友，也更珍惜能夠上場打球的機會。」

東泰今年成軍第3年，上季拿下隊史最佳的第8名，當時念高二的賴柏彥已是先發主力，卻因為交女友違反隊規，教練高丁國柱屢勸不聽，只好祭出退隊處分，「我們最大的工作還是教育，如果我對他有特殊待遇，怎麼帶其他球員？」高丁國柱說。

賴柏彥後來知錯，主動去向隊友道歉。他希望先取得隊友的諒解，如果隊友能夠原諒，他才能去找教練道歉，「好在大家都願意再給我一次機會。」

「人都會犯錯，更何況他有心悔改就是好事。」東泰隊長羅逸順說，賴柏彥的得分能力很強，但過去大家太依賴他，球的流動也比較少，「現在他打替補，雖然少了得分點，至少大家更敢攻，其實有好有壞。」

(中時電子報)

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