金鐘視后穩交男友 抱定不婚不生

嚴藝文劇中披婚紗。（公視提供）

友善列印
中時
嚴藝文劇中等男友親她。（公視提供）
嚴藝文劇中試婚紗。（公視提供）

嚴藝文在公視《城市情歌》飾演李佳豫的姑姑「陳春蘭」，一生都在找尋Mr.Right，卻將劈腿渣男當作真命天子，最後看清男友處處留情的真面目急踩煞車沒嫁成，戲外的她對婚姻的想法非常豁達，「有個聊得來的伴就好，結婚的意義不大」。

大多詮釋苦情媽媽的嚴藝文，這次在《城市情歌》中除了親情，也難得有感情戲，劇中滿心歡喜戴婚戒試婚紗，非常擔心嫁不掉。聊到春蘭被設定為憧憬愛情、嚮往婚姻，即使發現遇人不淑還是鴕鳥心態不想戳破。

嚴藝文說：「如果是我自己，一覺得不對就會立刻去要答案了，比較不能容忍有灰色地帶」，並表示愛情觀和害怕一無所有的春蘭完全不同，目前也和穩定交往的男友取得共識，打算不婚不生，「讓自己開心最重要」。

至於戲裡飾演花心男友的官家宇，有一場車中甜蜜親吻橋段，嚴藝文說：「我們是第一次合作，但那一場我豁出去了，跟他靠超近的。」得知官家宇笑稱當時沒有真的親到，嚴藝文說：「真的嗎？我覺得他有點害羞。」

劇中也安排小三找上門示威，讓春蘭開始對男友起疑，嚴藝文心有餘悸說：「那小三很辣耶！她在我的算命攤上長髮一甩就把桌上籤筒給掃掉，氣勢可強的，搞得我手忙腳亂。」但在第二次見面攤牌後，卻是忍痛直接將未婚夫拱手讓人，結婚美夢也變成一場空，會不會不想跟小三尬？嚴藝文說：「那樣的果斷放手比較像是我會做的事。」

公視《城市情歌》本周六(11/11)晚間9時至11點將連播2集60分鐘版。公視+預計於11/11上架15分鐘版後續第21集至40集，可註冊登入搶先觀賞。

(中時)

「朱火爐」吳鈴山老婆昏迷送醫 … 恭喜！吳慷仁再度入圍亞洲電視獎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。