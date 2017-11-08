金鐘視后穩交男友 抱定不婚不生

2017年11月08日 19:45 中時 洪秀瑛

嚴藝文劇中等男友親她。（公視提供）

嚴藝文劇中試婚紗。（公視提供）

嚴藝文在公視《城市情歌》飾演李佳豫的姑姑「陳春蘭」，一生都在找尋Mr.Right，卻將劈腿渣男當作真命天子，最後看清男友處處留情的真面目急踩煞車沒嫁成，戲外的她對婚姻的想法非常豁達，「有個聊得來的伴就好，結婚的意義不大」。

大多詮釋苦情媽媽的嚴藝文，這次在《城市情歌》中除了親情，也難得有感情戲，劇中滿心歡喜戴婚戒試婚紗，非常擔心嫁不掉。聊到春蘭被設定為憧憬愛情、嚮往婚姻，即使發現遇人不淑還是鴕鳥心態不想戳破。

嚴藝文說：「如果是我自己，一覺得不對就會立刻去要答案了，比較不能容忍有灰色地帶」，並表示愛情觀和害怕一無所有的春蘭完全不同，目前也和穩定交往的男友取得共識，打算不婚不生，「讓自己開心最重要」。

至於戲裡飾演花心男友的官家宇，有一場車中甜蜜親吻橋段，嚴藝文說：「我們是第一次合作，但那一場我豁出去了，跟他靠超近的。」得知官家宇笑稱當時沒有真的親到，嚴藝文說：「真的嗎？我覺得他有點害羞。」

劇中也安排小三找上門示威，讓春蘭開始對男友起疑，嚴藝文心有餘悸說：「那小三很辣耶！她在我的算命攤上長髮一甩就把桌上籤筒給掃掉，氣勢可強的，搞得我手忙腳亂。」但在第二次見面攤牌後，卻是忍痛直接將未婚夫拱手讓人，結婚美夢也變成一場空，會不會不想跟小三尬？嚴藝文說：「那樣的果斷放手比較像是我會做的事。」

公視《城市情歌》本周六(11/11)晚間9時至11點將連播2集60分鐘版。公視+預計於11/11上架15分鐘版後續第21集至40集，可註冊登入搶先觀賞。

(中時)