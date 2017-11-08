恭喜！吳慷仁再度入圍亞洲電視獎 角逐最佳戲劇男主角

2017年11月08日 19:50 中時 林淑娟

吳慷仁。（大愛台）

《望月》劇照。（大愛台）

亞洲電視獎8日晚上公布入圍名單，大愛電視台製播的《望月》入圍最佳單元劇（電視電影），男主角吳慷仁也入圍最佳戲劇男主角。這是《望月》繼九月份榮獲首爾戲劇大賞「評審團特別獎」後，再度從海外傳回好消息。吳慷仁曾經在2013年以大愛電視戲劇《愛在旭日升起時》獲得亞洲電視獎最佳戲劇男主角獎，這次也可望再抱回一座亞洲電視獎。

吳慷仁可以說是金鐘常客，去年才拿下金鐘視帝，今年再度雙入圍金鐘獎戲劇節目男主角獎及迷你劇集男主角獎，雖然落馬，但是這次入圍亞洲電視獎最佳戲劇男主角，可以說是打了強心針。

《望月》是台灣慈濟志工的真實故事，內容描述越南女子阿蘭遠嫁到台灣的生命歷程，呈現台灣新住民自我認同的人生課題。在劇中吳慷仁飾演一位為完成父親的遺願，遠赴越南娶妻的失業男子。吳慷仁首次挑戰一位心智發展有障礙的角色，他刻意不修頭髮、不刮鬍鬚，增添頹廢和疏離感，精湛的演技更是深入人心。

大愛電視戲劇一部經理顧文珊表示，非常高興優質的大愛劇場《望月》能受到評審青睞與肯定，這是一齣描寫新住民融入台灣社會，在文化背景差異、生活面臨許多衝擊與困難之下，還能勇敢正向面對，進而把得到的溫暖再回饋給社會、回饋給這片土地的好戲，這齣戲拍出善的循環、愛的溫暖。

(中時)