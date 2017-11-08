台新銀行全台大動員 愛的力量票數破35萬

2017年11月08日 20:01 中時電子報 鄭心芸

第八屆「您的一票，決定愛的力量」網路公益票選活動11月初開放投票，台新銀行動員員工協助宣傳愛的力量活動，邀請民眾上網投票，開跑至今票數已飆破35萬。

該活動由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、中華電信基金會、研華文教基金會、聯合報系願景工程、實踐家文教基金會、老人福祉協會及信義公益基金會等單位共同舉辦。

全臺愛心大動員，台新銀行志工協助提案團體拉票，「愛的力量」票數破35萬。(圖/台新銀行公益慈善基金會提供)

11月份從第二個周末開始，將舉行「愛的力量-全臺快閃促票活動」，11月11日及11月12日率先將於台北圓山花博公園及高雄新崛江商圈舉辦，台新志工將與參加第八屆「您的一票，決定愛的力量」提案團體一起上街頭共同促票，邀請社會大眾一起上網投票做公益。

第八屆「您的一票，決定愛的力量」主視覺由螢火蟲擔任主角，由「星奇兒創藝協會」團隊協助創作，宣傳「您的一票，決定愛的力量」活動，用螢火蟲的微光比喻社會大眾投下的每一票，匯聚微光，點亮台灣每個角落，讓台灣更多希望被看到，更多提案被實現。

另外，台新銀行公益慈善基金會除了跟「中華小丑協會」合作，快閃促票現場安排小丑表演，首場11月11日在台北圓山花博公園舉行的快閃促票活動，更邀約「臺北表演藝術中心」一起造勢，搭配臺北表演藝術中心安排的【馬戲派對─馬戲俱樂部 Circus Club】演出活動，吸引前往現場的民眾踴躍參與投票活動。

台新銀行公益慈善基金會也發動各地台新銀行分行志工，一起加入全臺快閃促票活動，從11月份第二個周末開始，於北中南東八個地區與當地參加提案團體聯合促票，截至目前為止全臺已超過75個提案團體報名參加全臺快閃促票活動，將與台新銀行志工們一起上街頭促票，邀民眾投票做公益，幫助提案團體爭取公益基金。

民眾只要在現場投滿10票給10個不同提案團體，即可獲贈限量小丑先生現場拗摺的造型氣球，此外；民眾在「台新銀行公益慈善基金會」粉絲專頁按讚，也有機會獲贈限量心型小氣球。

(中時電子報)