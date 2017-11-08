最佳導演和女主角只能擇一？張艾嘉高喊「我都想要」

2017年11月08日 20:05 中時 陶福媛

陳庭妮穿LV印花褲裝，搭配 Petitie Malle包，透露會想訂製附有床的行李箱，一躺下就能休息。（羅永銘攝影）

陳偉殷出席LV中山店開幕。（羅永銘攝影）

陶吉吉出席LV中山店開幕。（羅永銘攝影）

蔡依珊出席LV中山店開幕。（羅永銘攝影）

張孝全穿LV西裝，配戴Tambour Moon腕表出席開幕剪綵，想為媽媽挑選生日禮物。（羅永銘攝影）

也許是嗅到台灣經濟景氣復甦的氣息，裝修時間長達一年的LV中山旗艦店 (Louis Vuitton Building）昨日盛大開幕，邀請今年金馬獎的大熱門張艾嘉擔任剪綵嘉賓，藝人陳庭妮、張孝全、王偉忠、林柏宏、蔡凡熙和棒球明星陳偉殷也到場致賀，更添星光。

張艾嘉身穿LV拚貼洋裝、手拎可愛帽箱與會，身上配戴LV鑽石耳環和手環要價逾千萬，風格低調但不減奢華。問及今年金馬獎只能在最佳女主角獎和最佳導演擇一，會希望拿下什麼獎？張艾嘉笑答「我都想要」、「沒得選」，除了得獎，更希望新戲票房賣座。

LV為了向今年一口氣入圍金馬獎三項提名的張艾嘉致敬，邀請她參與設計訂製一款要價逾200萬的導演箱和相機包，內有放相機、劇本和聖母像的抽屜，耗時一年才完成，並將公開招標義賣，所得捐贈張艾嘉的果實基金會，用於培育有藝術才華的莘莘學子，因此這只LV訂製箱上繪有群雁在豔陽下展翅高飛的圖案，象徵基金會帶領年輕一代的藝術人才走向國際、探索藝術世界，因此別具意義

陳庭妮穿LV早春印花褲裝，搭配Petitie Malle包，可愛俏皮但不減優雅。她笑說出席時尚派對不怕撞衫、撞鞋，就算是和別人髮型相同的「撞頭」也不怕，因為每個人的風格都不一樣，她提及非常喜歡張艾嘉的訂製行李箱，「若是我訂製的行李箱，會希望有床和椅子，一打開就能休息！」。

張孝全身穿帥氣西裝與會，想在LV店買件皮夾克，順便為即將六十大壽的媽媽挑件生日禮物。棒球明星陳偉殷則透露他的時間多半都在球場上，不太衝動購物，但他的老婆是LV粉絲，「她會比較衝動！」

(中時)