「朱火爐」老婆被烏龍爆料吞藥輕生 吳鈴山報平安了

吳鈴山與老婆黃崇蘭非常恩愛。（取材臉書）

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藝人吳鈴山25年前陸續在華視《愛》、《緣》演出腦性麻痺患者「康安」走紅，前兩年才因演出《甘味人生》反派朱火爐再創演藝事業高峰。他與老婆黃崇蘭育有兩子一女非常恩愛，經常在臉書曬一家幸福照片，8日卻有媒體接獲黃崇蘭吞藥輕生送醫急救的爆料，不過他澄清老婆是因生病才去住院， 吳鈴山晚上也透過經紀公司發表聲明，表示老婆現在一切安好、意識也清醒了，未來幾天會做詳細身體檢查，盼各界給予他們夫妻一個休息的空間。

「朱火爐」吳鈴山老婆昏迷送醫 被瞎傳吞藥輕生

吳鈴山說，他早上幫小孩弄完早餐、送去上學後，回家看到老婆仍在睡，這才發現她臉色發白，趕緊背她上車緊急送醫，經過初步電腦斷層、X光等檢查，還不確認病因。由於他今天有很多外景戲，為免耽誤劇組進度，他先請朋友照顧妻子，自己則是敬業照常拍戲。他強調兩人非常相愛，老婆也沒有吃安眠藥習慣。

吳鈴山18歲時因在華視電視劇《愛》、《緣》演出腦性麻痺患者「康安」，跟這名字形影不離25年，前兩年以「朱火爐」一角創造事業第二春，日前才重返老東家華視演出《春風愛河邊》，夫妻平常就黏TT，黃崇蘭5日還進棚探班，完全看不出有任何異狀。

吳鈴山最新聲明

各位媒體先進，晚上好：

謝謝今日各位對藝人吳鈴山的太太身體不適入院一事的關心，現在吳太太一切安好，意識也清醒，由於近日的天氣變化大及勞累，才發生了這樣的身體狀況，完全不是今早的烏龍、不實爆料。

目前吳鈴山已在醫院陪伴太太，未來幾天也會做詳細的身體檢查，盼各界能給予夫妻一個休息的空間。

謝謝大家的關心，也讓大家擔心了，天氣真的變化大，請各位也要多注意身體健康，再次感謝。

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