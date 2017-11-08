「朱火爐」老婆被烏龍爆料吞藥輕生 吳鈴山報平安了

2017年11月08日 20:12 中時 林淑娟

藝人吳鈴山25年前陸續在華視《愛》、《緣》演出腦性麻痺患者「康安」走紅，前兩年才因演出《甘味人生》反派朱火爐再創演藝事業高峰。他與老婆黃崇蘭育有兩子一女非常恩愛，經常在臉書曬一家幸福照片，8日卻有媒體接獲黃崇蘭吞藥輕生送醫急救的爆料，不過他澄清老婆是因生病才去住院， 吳鈴山晚上也透過經紀公司發表聲明，表示老婆現在一切安好、意識也清醒了，未來幾天會做詳細身體檢查，盼各界給予他們夫妻一個休息的空間。

吳鈴山說，他早上幫小孩弄完早餐、送去上學後，回家看到老婆仍在睡，這才發現她臉色發白，趕緊背她上車緊急送醫，經過初步電腦斷層、X光等檢查，還不確認病因。由於他今天有很多外景戲，為免耽誤劇組進度，他先請朋友照顧妻子，自己則是敬業照常拍戲。他強調兩人非常相愛，老婆也沒有吃安眠藥習慣。

吳鈴山18歲時因在華視電視劇《愛》、《緣》演出腦性麻痺患者「康安」，跟這名字形影不離25年，前兩年以「朱火爐」一角創造事業第二春，日前才重返老東家華視演出《春風愛河邊》，夫妻平常就黏TT，黃崇蘭5日還進棚探班，完全看不出有任何異狀。

吳鈴山最新聲明

各位媒體先進，晚上好：

謝謝今日各位對藝人吳鈴山的太太身體不適入院一事的關心，現在吳太太一切安好，意識也清醒，由於近日的天氣變化大及勞累，才發生了這樣的身體狀況，完全不是今早的烏龍、不實爆料。

目前吳鈴山已在醫院陪伴太太，未來幾天也會做詳細的身體檢查，盼各界能給予夫妻一個休息的空間。

謝謝大家的關心，也讓大家擔心了，天氣真的變化大，請各位也要多注意身體健康，再次感謝。

※再給自己一次機會

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

珍惜生命 「安心專線」0800-788-995

(中時)