球員遭影射打假球 工會與聯盟都未接獲通報

林智勝與陳鴻文今招開記者會，嚴正否認周刊報導事件，引起各媒體關注。(中央社)

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中時電子報

今《壹週刊》報導指出，影射球員打假球，球員工會與中職聯盟稍早都發出聲明，嚴正否認球員也打假球事件發生。

球員工會聲明稿

一、 自今年9月底以來，包含社群網路、電視節目及報章雜誌等諸多消息，影射本會會員涉及職棒簽賭或放水等違背職業道德的行為，球員工會雖非檢調單位，但在收到相關情資後，第一時間便依循政府「落實棒球運動防賭機制平臺」管道積極與檢調單位通報、查詢，並且安排全數遭影射的球員詳談並協助球員釐清事實，至昨(11/7)日為止，球員工會均未從「落實棒球運動防賭機制平臺」接獲任何中職球員涉及簽賭或假球之不法情事。

二、 2009年中職假球案後，總統府召開棒球國是會議，指示行政院召集體育署、檢調單位、中職聯盟、球團及球員工會等跨部會組織，建構「落實棒球運動防賭機制平臺」，並將涉及職棒簽賭假球案列為重大刑案，欲透過「防治職棒賭博全國跨轄區專案小組」及「責任轄區棒球簽賭防治專責小組」，杜絕假球事件重演；此防賭機制平臺運作至今，球員工會不僅積極配合運作，設立防賭信託提供會員自清，更每年主動與本會會員安排會議，嚴正宣導、落實防賭工作，同時，包含中華職棒大聯盟選手契約書與運動彩券發行條例，也均以嚴刑嚇阻，避免球員涉賭。

三、 球員工會以此聲明鄭重澄清，中華職棒聯盟現有的環境與制度，已讓球員處於極端弱勢的不對等狀態，球員工會不接受片面的「傳聞」、「據了解」或「知情人士透露」等不負責任說法，而讓職棒球員承擔未經妥善查證的莫須有罪名；球員工會將持續全力配合相關單位調查，我們不做對不起棒球運動的事，也不願意接受任何「未依循防賭機制釐清事實的單位」放話、惡意抹黑、打擊中華職棒環境，戕害職棒球員工作權，更不容許踐踏職棒球員的名譽與尊嚴！

中華民國106年11月8日

中時電子報體育專頁

針對近日媒體報導與外界傳聞，聯盟謹說明如下：

1、聯盟近年來已與相關單位建立直接聯繫管道，並保持密切溝通。

2、聯盟持續每年進行法治教育，邀請檢警單位與球團、球員正面溝通，強化法治觀念，聯盟亦感謝檢警單位每場比賽派員到場持續予以協助。

3、聯盟要求球員需簽訂協議書，聲明不違反運動精神之立場，方可進行註冊；另每週均安排專案勤務，不論賽前、賽後持續協助球團進行安全維護及紀律要求之工作。

4、針對媒體傳聞之不法行為，聯盟積極與球團溝通，球團並未提供任何不法事證及指控，聯盟亦與相關單位聯繫，並無任何具體事證。

5、聯盟尊重球團基於紀律、內部管理需求及未來規畫之決定。

6、球員如有涉及不法行為，聯盟一直以來皆秉持「勿枉勿縱」之態度及公正立場處理，並全力積極配合檢警單位進行調查，絕不隱瞞、不護短，如有民眾知悉任何不法情事，也請將相關事證提供給聯盟進行調查。聯盟在此同時也呼籲，請媒體不要再以「疑似」、「外傳」方式報導來嚴重影響視聽，造成各界對聯盟、球團、球員不必要之傷害。

(中時電子報)

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