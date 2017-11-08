小S替阿雅新書寫序 解22年心結全文曝光

2017年11月08日 20:30 中時電子報 蔡曉婷

阿雅讚小S是鑽石級閨蜜。（圖／取自阿雅微博）

小S替阿雅新書寫序全文曝光。（圖／取自阿雅微博）

阿雅今年7月替好姊妹小S《姐姐好餓2》節目站台，因小S太愛開玩笑，讓認識22年的兩人一度埋下心結，所幸在節目中淚崩講開，一向快人快語的小S更是難得在鏡頭前哽咽，透露自己有替阿雅即將推出的新書寫序，並在內容中鄭重向姐妹道歉，今(8日)阿雅在微博分享小S所寫的書序全文，隔空對小S說：「妳就是我鑽石般的閨蜜。」

阿雅今年推出新書《每個女孩都是這樣長大的》，小S義氣答應跨刀寫序，她以「紀念當時那個『男人』《所有流過的眼淚，都會變成鑽石》」為標題，分享她與阿雅多年來的友誼，形容高中時的阿雅是討人喜歡的丑角，而小S自稱是「長得美」的丑角，雖小S地位偏高，但不影響與阿雅的友情，當時她便常在全班面前開阿雅玩笑，或稱對方胖子，阿雅從未發怒，小S坦言：「我也沒有因此感到罪惡。」

出社會後，阿雅常陪小S去工作，過程中小S也發現阿雅長大了，開始思考未來、開始想要改變，某天小S一如往常開阿雅一個玩笑，沒想到卻得到令人驚訝的反應，現場氣氛也變得尷尬，工作結束後，阿雅表情凝重地走到小S旁邊，低語說：「我很不喜歡在大家面前這樣開我玩笑，我覺得很尷尬！很不舒服」，小S致歉後，兩人便斷絕聯繫了好一陣子。

再次有機會與阿雅見面時，小S覺得阿雅似乎煥然一新，成長為一個「新的阿雅」，藉著寫書序的機會，小S想要鄭重與阿雅道歉，並說：「人常常會一股腦地衝，衝到忘了停下來用心感受身邊的人事物，當時的我覺得自己忙得要死，我的世界就是我和我的工作，我每天都在衝，每天都覺得一切都理所當然，忘了用心感覺一切，忘了我最好的朋友正面臨人生的抉擇。」

最後，小S自嘲說：「這段話我如果用講的可能會吐吧！反正，我感受到了，我們開始用新的方式相處，我也學會了尊重別人的改變。」她慶幸所有的一切，現在已經變成事過境遷，開心與昔日好友重拾友情，最後不忘打趣說上述全文用「他」來形容阿雅，「是為了紀念當時還是『男人』的阿雅」。

(中時電子報)